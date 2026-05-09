Ralf Seuntjens heeft in zijn carrière met heel wat spitsen samengespeeld, maar één naam blijft de laatste tijd opvallend vaak vallen: Robin van Duiven. De jonge aanvaller kwam in de winter naar Lommel SK en maakt sindsdien indruk op de ervaren Nederlander. "Hoe ik hem nu bij Lommel zie...", stelt Seuntjens tegen Sportnieuws.nl.

Seuntjens beleeft een bijzonder seizoen in België. De 37-jarige spits dacht een jaar geleden nog serieus na over stoppen, maar koos uiteindelijk voor een avontuur bij Lommel. Daar ontpopt hij zich nu tot een van de belangrijkste spelers van het team: met achttien doelpunten is hij zelfs clubtopscorer op het tweede niveau. Tóch werd afgelopen winter PSV'er Robin van Duiven binnen gehengeld en die maakt indruk. "Ik doe regelmatig afwerkspelletjes met Robin en hij is absoluut een van de beste afmakers met wie ik ooit heb samengespeeld", zegt Seuntjens.

Verbazing over Robin van Duiven

Seuntjens vervult bij de Belgische club niet alleen de rol van clubtopscorer, maar ook die van mentor. Zeker voor de broers Jason en Robin van Duiven, die allebei vanuit Jong PSV naar Lommel kwamen. "Ik vind het echt twee fantastische kerels, maar ze kunnen allebei ook écht ballen", klinkt het vol lof. Jason vertrok al enkele jaren geleden, terwijl Robin afgelopen winter volgde.

Seuntjens vindt het opvallend dat Van Duiven bij PSV nooit een kans kreeg in het eerste elftal. Zelfs niet in een periode waarin alle spitsen (Ricardo Pepi, Guus Til, Myron Boadu en Alassane Pléa) geblesseerd waren, was er geen ruimte voor Van Duiven die in 22 duels liefst 14 keer scoorde voor Jong PSV. "Hoe ik hem nu bij Lommel zie, ben ik daar wel verbaasd over. Als je Robin in stelling weet te brengen in het zestienmetergebied, dan gaan ze vaak tegen de touwen", gaat de lofzang verder.

Volgens Seuntjens draait het vooral om het systeem waarin Van Duiven speelt. "Als hij in een team speelt met veel lopende spelers om zich heen, dan is hij dodelijk effectief. Als hij los is van zijn directe tegenstander in het zestienmetergebied, dan weet je dat het een doelpunt wordt. En dan is hij nog maar 19", gaat hij verder. "Ik had hem dan ook graag minuten zien maken bij PSV, want daar had hij echt wel lopende mensen en kwaliteit om zich heen."

Mentorrol voor Seuntjens

De ervaren spits probeert zijn jonge ploeggenoot ondertussen klaar te stomen voor de volgende stap, want Van Duiven vertrekt deze zomer naar het Spaanse Real Valladolid. "Ik ben nu een beetje bezig met zijn ontwikkeling als aanspeelpunt. Dat doet hij ook echt steeds beter, dan wordt hij een nóg completere speler. Ik zeg ook vaak grappend tegen Robin: als ik mezelf niet mag kiezen, zou ik jou kiezen om één-op-één te gaan met een keeper."

Regelmatig klinkt er kritiek op jonge spelers die al vroeg naar het buitenland vertrekken, maar volgens Seuntjens is de stap naar de Spaanse tweededivisionist juist een goede. "Vanuit eigen land gaan veel minder mensen hem zien. Alleen, de Segunda Division is écht een véél hoger aangeschreven competitie dan de Keuken Kampioen Divisie. En ik dat veel clubs meedraaien in de middenmoot van de Eredivisie. Dat is niet zomaar een competitie van niks. Dat heb ik bij Castellón, toen Mats (zijn broer, red.) en Dick Schreuder er zaten, óók gezien. De KKD staat niet eens in de schaduw."

Toch ligt de focus eerst nog volledig op Lommel. De Belgische club won het eerste duel in de play-offs met 3-1 van Beerschot en heeft daardoor een goede uitgangspositie voor de return. Weten ze die horde te nemen, dan wacht nog een beslissend tweeluik met Dender. Met een ontketende Seuntjens in de selectie durft Lommel voorzichtig te dromen van promotie én een mogelijke hereniging met zijn broer in België. "Dat zou de kers op de taart zijn", besluit hij.

