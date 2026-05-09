Almere City kende een slecht seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, maar toch gloort er hoop in Flevoland. In de play-offs hebben ze nog alles om voor te spelen. Volgens oud-trainer Hedwiges Maduro komt dat door de twee grote lichtpuntjes: Emmanuel Poku en Marley Dors. "Toen wist je eigenlijk al: dit zijn de grootste talenten", stelt Maduro tegen Sportnieuws.nl.

Almere City beleefde een uiterst teleurstellend seizoen. De club eindigde liefst 23 punten achter SC Cambuur en zelfs 31 punten achter kampioen ADO Den Haag. "Het is gewoon geen goed seizoen geweest, maar gelukkig heb je de play-offs als escape", lacht de oud-trainer van de beloftenploeg van Almere. "Daarin staat het er wél goed voor met de 3-1 zege in de eerste wedstrijd tegen De Graafschap."

Poku en Dors zorgen voor energie

Volgens Maduro komt het optimisme vooral door de ontwikkeling van vleugelaanvallers Emmanuel Poku en Marley Dors. "In het slot van de competitie én de play-offs zijn Poku en Dors in het elftal gekomen, dat heeft zoveel energie aan het elftal en het publiek gegeven. Ze doen het écht heel goed en dat is altijd leuk om te zien, vooral omdat ze vanuit de jeugd zijn doorgebroken", zegt Maduro, die met het tweetal werkte bij Jong Almere City. "Toen wist je eigenlijk al: dit zijn de grootste talenten."

Vooral Emmanuel Poku maakt dit seizoen indruk. De aanvaller was goed voor elf goals en zes assists in veertig wedstrijden en heeft volgens Maduro enorme stappen gezet. "Hij was in de jeugd altijd al gevaarlijk, maar moest koelbloediger worden voor het doel. Dat heeft hij echt verbeterd en dat zie je nu ook aan zijn rendement. Hij heeft nu de honger om te scoren en dat is wel een unieke eigenschap."

Ontwikkeling van grote broer

Volgens Maduro kan de ontwikkeling van zijn broer Ernest, die AZ afgelopen zomer voor Bayer Leverkusen verruilde, óók zorgen voor een extra impuls bij de voetballer van Almere City. "Zij hebben een héél goede band, dus hij ziet van dichtbij de ontwikkeling van zijn broer. Emmanuel wil ook Champions League spelen, dus hij zal het ongetwijfeld met Ernest hebben over zijn ontwikkeling. Daarnaast weet zijn familie hoe je met het profvoetbal moet omgaan en dat is tegenwoordig ontzettend belangrijk."

Interesse van FC Twente en Go Ahead Eagles

Met zijn sterke seizoen heeft Poku inmiddels de aandacht getrokken van meerdere Eredivisieclubs. Onder meer FC Twente en Go Ahead Eagles zouden interesse hebben. Maduro begrijpt die belangstelling volledig. "Zijn snelheid is een enorm wapen. Het is logisch dat clubs hem willen hebben", aldus de oud-international. Toch heeft hij ook een advies voor de aanvaller. "Voor zijn ontwikkeling is het belangrijk dat hij vooral veel minuten blijft maken."

Ontwikkeling van Marley Dors

De smaakmaker zette dit seizoen bij de beloften indrukwekkende cijfers neer met zestien doelpunten en acht assists in slechts 24 wedstrijden, waarmee hij promotie veiligstelde naar de hoofdmacht. In de play-offs sloopt Marley Dors zijn directe tegenstanders net zo makkelijk als eerder in de Tweede Divisie bij Jong Almere City. "Hij heeft scorend vermogen, snelheid én de fysieke voorwaarden. Dat is tegenwoordig enorm belangrijk", licht Maduro toe.

Volgens de ex-topvoetballer maakt Dors zelfs met zijn manier van juichen indruk. "Hij scoort en maakt een halve salto. Dat zegt ook iets over zijn atletisch vermogen." De oud-trainer ziet dan ook veel toekomst in beide talenten. "Als ze de juiste stappen blijven zetten, kunnen ze het op een hoger niveau laten zien. Die potentie hebben ze absoluut."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover