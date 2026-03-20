Het is inmiddels twee dagen geleden dat Noa Lang op een nare manier geblesseerd raakte tijdens de wedstrijd tussen Liverpool en Galatasaray. Inmiddels heeft hij een update gedeeld dat zijn hand in het verband zit, maar gelukkig heeft hij een lotgenoot bij de Turkse club.

In de Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Galatasaray trokken de Turken aan het kortste eind. De ploeg van Arne Slot won met 4-0 en is daarom ten koste van Galatasaray door naar de kwartfinale van het miljardenbal. Daarnaast kregen de Turken nog een domper te verwerken, aangezien Lang geblesseerd uitviel. Na een botsing met een reclamebord bleef de Oranje-international schreeuwend op de grond liggen en bleek dat hij een nare blessure aan zijn hand had opgelopen.

Onderzoek naar blessure Lang

Zowel de spelers op het veld als de kijkers thuis en op de tribune vreesden al snel voor een zware blessure van Lang. Uiteindelijk moest de aanvaller geopereerd worden aan zijn duim, maar het is niet bekend hoe lang hij uit de roulatie zal zijn. Bij Galatasaray is men in ieder geval woest. De Turken eisen een schadevergoeding van Liverpool om het salaris van Lang uit te kunnen betalen tijdens zijn blessure. De clubleiding van Galatasaray maakte bekend dat de UEFA een onderzoek heeft ingesteld. De Turken huren Lang tot het eind van het huidige seizoen van Napoli.

Inmiddels heeft de UEFA een statement naar buiten gebracht na het beklag van Galatasaray. De bond vertelt dat de omstandigheden van het incident zijn bekeken en dat er maatregelen zullen worden genomen. Daarvoor wil de bond wel eerst de boarding naast het veld bekijken. Het doel is om de risico's op blessures zo veel mogelijk te verkleinen. Het is echter nog afwachten in welke mate de UEFA actie zal ondernemen.

'Tweelingbroer'

Gelukkig heeft Lang een lotgenoot bij Galatasaray. Ook Victor Osimhen kampt met een blessure aan zijn hand en ook zijn hand zit in het verband. Lang deelde op zijn Instagram dan ook een story met een schermafbeelding van een telefoongesprek met de Nigeriaanse spits. Daar zette hij de tekst 'tweelingbroer' bij, doelend op het feit dat beide heren met hun hand in de lappenmand zitten.