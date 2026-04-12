Inter heeft in de strijd om de Italiaanse titel goede zaken gedaan. De ploeg won uit bij Como met 4-3 en liep daardoor 2 punten uit op Napoli, de nummer twee van de competitie. Denzel Dumfries speelde een belangrijke rol met twee goals. Met nog zes wedstrijden te gaan staat Inter nu 9 punten voor op Napoli.

Met Dumfries in de basis en Stefan de Vrij op de bank begon Inter aan de wedstrijd. Het duel tussen de koploper en de nummer vier van de Serie A was een echte topper, wat ook terug was te zien op het veld. Zowel Inter als Como wilden geen fouten maken, waardoor grote kansen lang uitbleven.

Ban gebroken

Uiteindelijk kwam Como op een 2-0 voorsprong door goals van Álex Valle en Nico Paz. Vlak voor rust maakte Marcus Thuram de 2-1, en kort na de pauze zorgde hij ook voor de gelijkmaker.

Hoofdrol Dumfries

Daarna maakte Dumfries de comeback compleet door Inter op 3-2 te zetten met een kopbal uit een vrije trap. Later scoorde hij ook nog de 4-2. In de slotfase maakte Como via Lucas Da Cunha uit een strafschop nog de 4-3.

Daarmee beleefde Dumfries een betere avond dan op 31 maart, toen hij met het Nederlands elftal aantrad voor een oefenduel tegen Ecuador. Na 11 minuten mocht de rechtsback al douchen vanwege een rode kaart. Hij kwam in een benarde situatie en haalde zijn doorgebroken tegenstander neer. Uiteindelijk speelde Oranje het duel met 1-1 gelijk.

Landstitel in zicht

Door de zege van Inter is het verschil met de concurrentie bovenin nu negen punten. Inter heeft nu 75 punten uit 32 wedstrijden. Napoli staat op 66 punten. AC Milan verloor thuis van Udinese en Napoli speelde gelijk tegen Parma. Daardoor is Como ook de vierde plaats kwijtgeraakt. Juventus won van Atalanta en staat nu vierde. Met nog zes wedstrijden te gaan komt de 21e landstitel voor Inter steeds dichterbij.