Oranje-international Denzel Dumfries heeft op LinkedIn een persoonlijke boodschap gedeeld waarin hij het belang van de mentale gezondheid in topsport benadrukt. De international van Oranje vertelt daarin openhartig over zijn traject met sportpsycholoog Annemieke Griffin en hoe deze samenwerking hem zowel sportief als mentaal heeft versterkt.

"Echte mannen huilen niet. Maar echte mannen praten wél", begint Dumfries zijn nieuwe LinkedIn-post. Die overtuiging kreeg voor hem vorm in zijn periode bij Sparta. "Dat begon na een gesprek met mijn trainer Alex Pastoor. Hij gaf aan dat één van mijn grootste ontwikkelingspunten het mentale aspect was. Ik verloor tijdens wedstrijden te snel mijn focus. Dat werd mijn nieuwe focus. In het begin werd daar best raar naar gekeken."

Ademhalingsoefeningen op de wc

De verdediger beschrijft ook hoe hij in die fase experimenteerde met verschillende methodes, die niet altijd succesvol bleken. "Als andere jongens naar huis gingen, bleef ik soms nog zitten om na te praten. Dat was als jonge jongen niet per se cool. Maar ik wist: dit gaat mij beter maken. We hebben van alles geprobeerd. Zo ben ik ooit begonnen met ademhalingsoefeningen voor een wedstrijd tegen FC Emmen. In de kleedkamer op de wc... Ik speelde vervolgens een dramatische wedstrijd. Dat experiment hebben we daarna maar snel geschrapt."

Ook op internationaal niveau liep Dumfries tegen mentale uitdagingen aan. "Tijdens het WK in Qatar liep het in de groepsfase niet zoals ik wilde", gaat Dumfries verder. "Het was mentaal zwaar. In het voetbal word je afgerekend op je prestaties, maar mensen kennen niet altijd het verhaal achter de speler. Er kan privé van alles spelen, terwijl jij gewoon moet leveren."

'Kwetsbaarheid tonen is geen zwakte'

Volgens Dumfries is het mentale aspect een onderschat fenomeen. "Voor mij is mentale weerbaarheid misschien wel 60% van presteren. Hoe beter je mentaal in je vel zit, hoe beter je speelt. Wat mij het meest heeft geholpen, is bewustwording. Bezig zijn met mijn ontwikkeling. Leren hoe je mentaal stabiel blijft in een wereld met kritiek, druk en verwachtingen."