Nathan Aké lijkt zich langzaam op te maken voor een afscheid bij Manchester City. Na het winnen van de Carabao Cup zondag beleefde de 31-jarige verdediger een zichtbaar emotioneel moment met trainer Pep Guardiola, wat de speculaties over zijn toekomst bij de Engelse topclub verder aanwakkert.

De finale op Wembley werd met 2-0 gewonnen van Arsenal en leverde City het eerste zilverwerk van het seizoen op. Het duel kreeg na rust een onverwachte hoofdrolspeler in Nico O’Reilly, die met twee treffers de wedstrijd besliste. Guardiola reageerde langs de zijlijn uitbundig op de doelpunten en trok na afloop opnieuw de aandacht met zichtbare krassen op zijn hoofd, een detail dat vaker opvalt bij de emotionele Spanjaard.

Prachtig onderonsje

In het feestgedruis zocht Guardiola ook nadrukkelijk Aké op. De twee wisselden een warme omhelzing en enkele woorden, een moment dat de Nederlander zichtbaar raakte. In gesprek met het AD vertelde Aké later wat zijn trainer in zijn oor fluisterde. "Hij zei dat hij supertrots op me was en dat ik een topwedstrijd speelde. We hebben in de afgelopen jaren zoveel meegemaakt."

Met de bekerwinst pakte Aké alweer zijn elfde prijs sinds zijn komst naar Manchester in 2020. Tegelijkertijd beseft hij dat de situatie bij de club verandert. Een nieuwe generatie spelers dringt zich nadrukkelijk op en dat heeft ook gevolgen voor zijn eigen rol. "De young boys breken door. Leuk om te zien", erkent hij. "Ik heb wel een wat andere rol. Uiteindelijk is het prachtig dat ik de finale mocht spelen. Mooi om het zo af te sluiten."

Naderend afscheid

Hoewel zijn contract nog een jaar doorloopt, lijkt hij daarmee zijn vertrek aan te kondigen komende zomer. Zelf houdt hij zich nog op de vlakte, maar de bekerwinst voelt voor hem als een mogelijk symbolisch slotstuk. "Ik heb geen idee, maar de winst van de Carabao Cup zou alvast een mooi einde zijn", aldus de verdediger, die benadrukt dat hij vooral wil blijven spelen en fit wil blijven.

Sinds zijn komst in 2020 van Bournemouth groeide Aké uit tot een betrouwbare kracht binnen het succeselftal van Guardiola. Hij maakte deel uit van de ploeg die in 2023 de historische treble veroverde en stond jarenlang op het veld met wereldsterren als Kevin De Bruyne en Erling Haaland. Met inmiddels elf prijzen op zijn naam kan de Oranje-international in ieder geval terugkijken op een uiterst succesvolle periode in Manchester, waarin hij zijn bijdrage leverde op het allerhoogste niveau.

Nederlands elftal

Voorlopig richt Aké zijn blik echter vooral op het Nederlands elftal. De verdediger meldde zich maandag weer in Zeist voor de oefenduels tegen Noorwegen en Ecuador en hoopt zijn plek richting het WK vast te houden. "Dat denk ik wel, ja. Als ik zo doorga en hier en daar mijn duels meepak", zei hij over zijn kansen om onderdeel te blijven van de selectie van bondscoach Ronald Koeman.