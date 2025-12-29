Krzysztof Ratajski speelt dinsdag zijn vierde ronde van het WK darts en in aanloop naar die partij heeft de Pool een emotioneel verhaal gedeeld. De man die Wesley Plaisier uitschakelde vertelt dat hij een operatie aan zijn hersenen heeft moeten ondergaan.

Ratajski ging het WK in met niet de beste vorm van zijn leven, maar liet toch zien over de juiste kwaliteiten te beschikken. In de eerste ronde rekende hij knap af met Alexis Toylo. Die staat bekend als een zeer trage speler, maar de Pool liet zich niet afleiden en knalde door naar de tweede ronde. Daar speelde Ratajski tegen Ryan Joyce en ook in die partij wist hij te overtuigen. Met een gemiddelde van 93 zette hij de zwakke Engelsman aan de kant en kwam hij in ronde drie tegen de Nederlander Plaisier.

Tegen Plaisier had Ratajski het in het begin lastig. De Nederlander kwam op een 3-1 voorsprong en kreeg wedstrijdpijlen om de vierde ronde te halen. Ratasjki toonde echter veerkracht en kwam helemaal terug tot een voorsprong. Uiteindelijk sleepte hij de partij uit het vuur en haalde hij de achtste finale. Daarin treft Ratajski Luke Woodhouse. Bij een zege staat de Pool dus in de kwartfinale.

Hersenoperatie

Ratajski speelt dus een goed WK, maar hij vertelde ook dat hij een moeilijke tijd achter de rug heeft. De Polish Eagle kampte langere tijd met gezondheidsproblemen en moest zelfs een zware operatie ondergaan. Afgelopen jaar bleek dat Ratajski kampte met verbrede bloedvaten in zijn hersenen, waardoor hij erg veel last kreeg. Al snel bleek dat hij een levensreddende operatie moest ondergaan om verder te kunnen met darts en überhaupt zijn leven.

"Ik had wat gezondheidsproblemen in mijn hoofd", vertelde Ratajski op de persconferentie na de overwinning op Plaisier. "Ik had een blessure in mijn hersenen en het was een hele lastige periode voor me. Gelukkig gaat nu alles weer goed met me", vertelde Ratajski over de blessure die hem dit seizoen parten speelde.

