Het gemis van John McDonald bij de PDC is voelbaar. De populaire mastercaller stopte na het afgelopen WK darts. Zijn opvolger, Lewis Jones, weet het nog niet helemaal waar te maken, ziet ex-prof Vincent van der Voort.

"Die maakt een paar foutjes…", grinnikt hij in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Presentator Damian Vlottes lepelt ze vervolgens op. Zo noemde hij de Bahrain World Series, terwijl het de Bahrain Darts Masters is. Gian van Veen werd weggezet als halve finalist van het WK, terwijl hij natuurlijk de finale speelde. "En Michael Mighty van Gerwen. Klopt ook niet helemaal", lacht hij.

De twee merken dat Jones de rol van McDonald nog niet vlekkeloos heeft overgenomen. "Het zijn hele schoenen om te vullen, dat is waanzinnig", erkent Vlottes. "Je moet hem ook niet na gaan doen, je moet je eigen stijl creëren", vindt Van der Voort. "Dat is heel moeilijk."

'Wereldgozer' verdient een kans

Van der Voort roept vooralsnog niet op tot verandering. "Het is ook een topgozer, dat meen ik echt. Wel een beetje druk, maar je kan echt met hem lachen. Echt een wereldgozer. Alleen geef hem een paar maandjes de tijd. Wordt het niet beter, kan je hem nog altijd eruit bonjouren", vindt de ex-prof.

Philip Brzezinski, die de Euro Tour aan elkaar lukt, wordt als vervanger geopperd op sociale media. Het is de vraag of de PDC iets in hem ziet. "Het zal toch niet zo zijn dat zij de enige twee zijn die het kunnen", denkt Van der Voort hardop.

Pikant idee

Het brengt de voormalig darter op een idee. "Stuur allemaal je inzending naar de PDC toe", verzint hij. Vlottes zegt dat ze het eerst naar de podcast kunnen sturen. "Nee, rechtstreeks naar de PDC. Ik regel het e-mailadres van Matt Porter (de grote baas, red.). Dan moet iedereen een filmpje naar hem sturen…", lacht hij. "Met de beste John McDonald-imitatie", voegt Vlottes eraan toe.

"Dan maken we hem helemaal gek. Die krijgt hij nog voor mijn verjaardag", vertelt Van der Voort, terwijl hij en Vlottes haast niet meer bijkomen van het lachen. "We komen er volgende week even op terug", stelt hij. "Dan kom ik er daarna nooit meer in", zegt Vlottes lachend. "Ja dat is dan het einde voor jou", is Van der Voort resoluut.

Sportnieuws.nl Darts Draait Door