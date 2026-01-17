Bij het WK darts 2026 nam mastercaller John McDonald afscheid. De geliefde Engelsman was 20 jaar de spreker die spelers aankondigde bij het publiek en de tv-kijkers. Zijn opvolger is nog niet zo geliefd. En blijft hij blunderen zoals hij nu doet, dan gaat dat ook nooit gebeuren.

De eindstrijd van het WK, tussen uiteindelijke wereldkampioen Luke Littler en de Nederlander Gian van Veen, was de laatste pot van McDonald. Dartsbond PDC heeft nu Lewis Jones naar voren geschoven. Hij was de mastercaller bij de Bahrain Darts Masters van afgelopen week.

Lewdog

Jones heeft nog niet zoveel ervaring in deze rol, wat het opmerkelijk maakt dat de PDC hem zo'n ferme promotie geeft. Lewdog Jones begon zijn rol als Master of Ceremonies bij de bond in 2025. Hij werd dat jaar steeds vaker ingezet om spelers aan te kondigen bij toernooien zoals de UK Open (op de tweede stage), Women’s World Matchplay en Grand Slam of Darts.

Smaken verschillen uiteraard, maar vergeleken met McDonald lijkt de eveneens Engelse Jones (uit Portsmouth) wat minder goed verstaanbaar en hij oogt ook wat minder ontspannen. En objectief gezien zit hij er best vaak naast met de informatie die hij verstrekt. Zo kondigde hij in Bahrain Van Veen aan als 'halve finalist op het WK'. Goed, Van Veen stond inderdaad in de halve finale, maar hij won die en hoort dus aangekondigd te worden als 'WK-finalist'.

Dronken

Ook kwam hij een keer niet goed uit zijn woorden bij het noemen van de naam van het evenement. Lewdog zei: 'The Bahrains' in plaats van 'The Bahrain'. Geen schokkende fout, wel een tikje klunzig, zeker toen hij met zijn gezichtsuitdrukking liet merken dat hij besefte dat er geen manier meer was om het te herstellen.

Viaplay heeft op Instagram het foutje rond Van Veen geplaatst. Bijna alle mensen die reageren verlangen nu al terug naar McDonald. Over Jones schrijft iemand: "Die man klinkt echt alsof die 24/7 dronken is." Een ander stipt nog een voorbeeld aan: "Aankondiging van MVG in de finale was ook Michael Mighty van Gerwen. Lekker verkeerd."

Schreeuwerig

In een interview met Online Darts geeft Lewis wel sportief toe dat hij nog moet wennen aan zijn job. "Als je nerveus wordt, dan gaat je stem hoger klinken. Ik ben het 100 procent eens met de kritiek die ik hoor. Ik ben nog wat te schreeuwerig en gehaast. Je merkt dat ik gespannen ben."