Michael van Gerwen kwam afgelopen week volop in het nieuws, maar nauwelijks vanwege zijn darts. De Nederlandse topspeler dook voor het eerst het feestgedruis van Koningsdag in en gaf een interview aan Shownieuws. Ondertussen sloeg hij ook twee Players Championships over. Goede vriend en ex-prof Vincent van der Voort geeft zijn mening

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door bespreekt Van der Voort de perikelen rond Van Gerwen van afgelopen week. Onder meer diens privé- en liefdesleven kwamen voorbij. "Je kan er van alles van vinden, maar het is zijn keuze. Twee Pro Tours (vloertoernooien bij de PDC, red.) gaan het verschil niet maken op een jaar, maar het moet te vaak gebeuren dat hij dingen gaat afzeggen. Dit is een megabelangrijk jaar."

Voor Van Gerwen dreigt namelijk een vrije val als hij geen goeie resultaten haalt dit jaar. Hij moet namelijk het prijzengeld van twee grote finales verdedigen, anders zakt hij virtueel uit de top-twintig van de wereld. Dus toernooien afzeggen waar prijzengeld te verdienen is, is een luxe die Van Gerwen zich volgens Van der Voort nauwelijks kan permitteren. "Je hoopt maar dat hij tussendoor blijft gooien, anders moeten we nu weer zien waar hij weer staat."

Begrijpelijk

Dan komt het gesprek in de podcast op het interview dat Van Gerwen gaf aan Shownieuws. Daarin vertelde hij over zijn privéleven. Van der Voort vindt het wel begrijpelijk dat hij met dergelijke media in gesprek gaat, ook al vervloekte hij het programma nog rond het WK darts in december. Toen had het SBS6-programma een onthullend interview met Van Gerwens ex-vrouw Daphne uitgezonden op de dag dat hij moest spelen.

"Je moet je ook realiseren: van de pers win je niet", verdedigt Van der Voort de keuze van de drievoudig wereldkampioen om tijdens Koningsnacht wel met Shownieuws te praten. "Het is verstandig om af en toe iets te doen. Dan moet je maar effe. Als je de media tegen je krijgt, wordt er heel veel negativiteit over je naar buiten gebracht. Als je een goede relatie met de media op kan bouwen, werkt dat onspannender dan als je ze als vijand gaat zien. Je moet verder."

Van der Voort begrijpt ook wel dat Shownieuws regelmatig bij Van Gerwen aanklopt voor een interview. "Zij moeten ook een programma vullen en hij is nou eenmaal iemand bij wie veel verhalen te maken zijn. Hij past op dit moment perfect bij Shownieuws, want het gaat meer over zijn privéleven dan over zijn darts", sluit Van der Voort het onderwerp af met een knipoog.

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In een rustige dartsweek is er toch nog genoeg gebeurd voor ex-prof Vincent van der Voort om terug te blikken met presentator Damian Vlottes in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Onder meer de eerste PDC-titel van Beau Greaves komt uitgebreid voorbij. Ook worden de kansen van Michael van Gerwen en Gian van Veen in het restant van de Premier League Darts besproken. Beluister de nieuwe aflevering hieronder, of check 'm via YouTube, Spotify en Apple Podcasts.