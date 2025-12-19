Beau Greaves is iemand om in de gaten op het WK darts. De 21-jarige Engelse is één van de vijf vrouwelijke darters die meedoet in het Alexandra Palace. Van dat stel is Greaves met afstand de beste. Lees hieronder alles over de veelvraat.

Greaves begon op haar tiende met darten en verzamelde titels alsof het Panini-plaatjes zijn. In het vrouwendarts is ze belachelijk dominant, iedere tegenstander gooit ze kleurenblind. Drie keer wereldkampioen bij de WDF, een karrenvracht aan prijzen op de PDC Women's Series en zeges op zo'n beetje elk groot toernooi dat je kunt bedenken. Vrouwen hopen vaak op een off-day van Greaves, maar die zijn uiterst zeldzaam.

Historie geschreven

Dat bewijzen de statistieken en haar palmares - die niet op één A4'tje te zetten is - wel. Greaves startte al op jonge leeftijd bij dartsbond BDO, wat later de WDF werd. Vrouwen daar zullen gehoopt hebben dat Beau 'n' Arrow wat later was begonnen. Eén voor één griste ze de prijzen voor hun neus weg. In 2022 maakte ze voor het eerst internationaal naam, door als jongste vrouw ooit wereldkampioen te worden. Overtuigend won Greaves met 4-0 in sets in de finale van Kirsty Hutchinson. Ze was toen pas toen pas achttien jaar.

In datzelfde jaar debuteerde ze al op het WK darts bij de PDC. Zonder succes nog, want de Ier William O'Connor liet zich niet gek maken door Greaves en het publiek: 3-0. Eenmaal terug bij de WDF werd ze nog twee keer wereldkampioen. Ondertussen had de PDC ook de Women's Series opgezet, waar haar dominantie pas echt in cijfers is uit te drukken. In 2025 won ze dertien toernooien en 86 (!) wedstrijden op rij. Greaves schreef in haar loopbaan ook twee keer de Women's World Matchplay op haar naam.

De Engelse probeerde begin 2025 haar tourkaart te halen. Dat lukte niet, maar Greaves mocht wel gooien op de Challenge- en Development Tour van de PDC. Op die laatste ranglijst werd ze tweede achter Cam Crabtree. Daarmee verdiende ze haar PDC Tourcard voor 2026 en 2027, evenals een plek op het WK. Daarin speelt ze tegen de Noord-Ier Daryl Gurney.

Duizelingwekkend gemiddelde tegen Littler

Dat Greaves prima tussen de mannen kan gooien, bewees ze dit najaar. Ze werd verliezend finalist op het jeugdwereldkampioenschap. In de finale was Nederlander Gian van Veen voor haar te sterker. Maar wat het helemaal bijzonder maakte, was dat Greaves op weg naar de eindstrijd Luke Littler, regerend wereldkampioen bij de profs, versloeg. Ook niet met geluk, Greaves klopte The Nuke op waarde: 6-5 met een gemiddelde van ruim 105.

"Het zegt genoeg hoe goed ze is dat ze het Littler en Humphries moeilijk maakt en zelfs verslaat. Zij hoort bij de beste 128 darters van de wereld. Op de afgelopen UK Open sloopt ze iedereen en verliest ze maar net aan van Humphries", complimenteerde ex-darter Vincent van der Voort haar in Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

In de finale van het jeugd-WK verloor Greaves van dus Van Veen, die mooie woorden voor haar over had. " Ze domineert al jarenlang het vrouwencircuit. Dit is gewoon een niveau dat we nog nooit bij een vrouw gezien hebben", sprak hij tegenover deze site. " Er komt niemand dicht bij haar in de buurt en ik denk dat ze volgend jaar tussen de heren het ook gaat laten zien. Ze is heel relaxed, doet geen vlieg kwaad en kan súpergoed een pijltje gooien."

WK darts 2026

Dat zal Greaves willen bewijzen tegen Superchin Daryl Gurney. Zij vechten op het WK darts om een plekje in de tweede ronde.

