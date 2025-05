Belgische topdarter (30) spreekt voor het eerst na lastige periode: 'Ik moest wel'

De naam van Dimitri van den Bergh prijkte ineen op de poster van de PDC voor de World Cup of Darts half juni. De Belgische topdarter, lang de nummer één van zijn land, laste in april een pauze aan, zonder daarbij een einddatum te geven. Nu spreekt hij voor het eerst over zijn problemen.

Van den Bergh speelde sinds 14 april geen wedstrijd meer, maar keert dus 13 juni met België terug van zijn broodnodige break. "Ik heb de raad gekregen om een datum te prikken en ik wilde absoluut de World Cup spelen", zegt hij in gesprek met Het Nieuwsblad in België.

'Ik heb die plek ook verdiend'

"Ik heb die plek ook verdiend, dus ik zie geen reden waarom ik die zou moeten afstaan. Ik heb ook een goeie klik met Mike (De Decker, zijn koppelpartner op de World Cup, red.). We hebben in het verleden al koppeltoernooien gegooid, dus we kennen elkaar aan de oche. We kunnen een sterke ploeg vormen, die hopelijk niet teleur zal stellen."

Ten koste van Kim Huybrechts

Met die woorden stelt hij landgenoot Kim Huybrechts teleur. Die had de stille hoop dat Van den Bergh rond het WK voor landenteams nog niet terug zou zijn en dat hij dat plekje in mocht vullen. Huybrechts was recent te gast in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door en sprak daarin over de komende World Cup.

'Dan had ik de World Cup laten schieten'

The Dreammaker geeft toe dat hij aan zichzelf aan het werken is en dat het 'de goede kant op gaat'. "Deze pauze is sowieso een goeie beslissing geweest. Ik voel me momenteel goed en alleszins beter dan daarvoor. Ik heb een betere kijk gekregen op wat ik wil en wat de toekomst kan brengen. Ik wilde me eerst en vooral opnieuw goed in mijn vel voelen. Als dat nu nog niet het geval was geweest, dan had ik de World Cup laten schieten."

'Er is meer in het leven'

De dertigjarige Belg nam het advies van anderen ter harte. "Er is meer in het leven dan darts, krijg ik ook wel eens te horen. Ze hebben gelijk. Ik heb deze pauze genomen voor mezelf. Niet voor iets of iemand anders. Ik moet met mijn pijlen gooien, dus ik ben niet bezig met wat anderen over mij denken. Darts is een individuele sport, een solocarrière. Ik zat in een moeilijk parket, dus ik moest wel een stap terugzetten."

