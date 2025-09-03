Niet Dimitri van den Bergh, maar zijn broertje Xanti vertegenwoordigde op de Euro Tour in België afgelopen week de familie-eer. De Belgische topdarter blonk in afwezigheid, nadat hij in het kwalificatietoernooi al vroeg werd uitgeschakeld. Een verrassing voor de buitenwereld, maar ex-profdarter Vincent van der Voort was erbij en schrok zich een hoedje.

De 31-jarige Van den Bergh is al maanden geen schim meer van de UK Open-winnaar en World Matchplay-kampioen van de afgelopen jaren. Tijdens het kwalificatietoernooi voor de 'eigen' Euro Tour was het zo mogelijk nog treuriger. "Ik ben geschrokken, die is het kwijt", zag Van der Voort duidelijk. Zijn ervaringen deelt hij in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Op dit moment is het allemaal weg."

'Er mankeerde van alles aan'

Hij zag dat de hele worp van de Belgische topdarter verkeerd was. "Er mankeerde van alles aan. Hij zei het zelf ook na afloop. Je ziet dat hij alles aan het proberen was, maar zijn worp is helemaal weg. Die heeft echt baat bij een beetje begeleiding. Dit is niet zomaar met trainen er uit. Hij moet er echt aandacht aan besteden." Daar heeft Van den Bergh in principe alle tijd voor, want hij is voor geen enkel groot toernooi geplaatst in de tweede helft van dit jaar. Dat komt ook omdat hij eerder al eens een pauze van de sport inlaste.

'Terug naar de basis'

Hij is momenteel alleen zeker van het WK half december, maar dat is het dan ook. "Dan gebeurt er in het najaar niet veel, hè", zegt Van der Voort. "Dat is op zich niet zo heel erg, maar dan moet je ondertussen wel de juiste trainingsvormen gaan doen. Ik weet niet of hij iets aan zijn pijlen veranderd heeft. Maar op dit moment is het niks. Hij zal terug naar de basis moeten. Dan maar kleine toernooitjes in de buurt spelen. Hij moet weer terugkomen met zijn succesworp van de afgelopen jaren, anders gaat het niet goedkomen", is het keiharde oordeel.

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreekt ex-profdarter Vincent van der Voort met presentator Damian Vlottes onder andere de Euro Tour in België. Met het bepalende en belangrijke najaar voor de deur is er genoeg te analyseren. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.