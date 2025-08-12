Darter Dimitri Van den Bergh heeft zich uitgesproken over de moeilijke periode waar hij doorheen ging en waardoor hij een pauze nam in zijn carrière. Hij werd vorige maand voor de tweede keer vader. "Dat geeft je toch een ander perspectief op het leven."

Van den Bergh was sinds april twee maanden afwezig op toernooien. Hij maakte zijn comeback op de World Cup of Darts met Mike De Decker, maar het koppel werd meteen na de groepsfase al naar huis gestuurd. Ook daarna vallen de resultaten van de 31-jarige Van den Bergh tegen. Toch heeft de Belg geen spijt van zijn ingelaste pauze.

"Integendeel, die rustperiode heeft me enorm veel goeds gedaan", zegt hij in gesprek met Talksport. Hij had veel behoefte aan tijd voor zichzelf. "Ik zat er echt helemaal doorheen en voelde me mentaal belabberd", legt hij uit.

Gezin

"Tien jaar lang heb ik aan alle toernooien deelgenomen, nooit nam ik eens rust voor mezelf", vervolgt hij. "In die tien jaar is er echter bijzonder veel gebeurd, zo heb ik ook een gezin gesticht en dat geeft je toch een volledig ander perspectief op het leven."

Vorige maand werd Van den Bergh voor de tweede keer vader. Samen met zijn vriendin Evi Loyaerts verwelkomde hij dochter Lynah. In december 2021 werden ze al ouders van dochtertje Oonah, die inmiddels 3,5 jaar oud is.

Balans

Hij hoopt in de toekomst een balans te kunnen vinden tussen topsport en het gezinsleven. "Ik wil zeker profdarter blijven, maar ik wil ook tijd spenderen met mijn familie", zegt hij. "Ik koester nog veel dromen, maar zal niet meer ten koste van alles elk toernooi spelen. Ik wil ook de opvoeding van mijn kinderen bewust meemaken."

Op dit moment traint hij hard om terug te keren aan de top. "De Pro Tour zit tegenwoordig boordevol toernooien, maar het is niet erg om er eens eentje te missen."