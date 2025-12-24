Het was een van de meest bloedstollende partijen op het WK darts tot nu toe; het duel tussen Danny Noppert en Justin Hood. De relatief onbekende Engelsman had zijn zenuwen in de slotfase geweldig in bedwang, maar eerder in de partij kon hij zichzelf niet beheersen. Hij zorgde voor een 'curieuze' actie en de Britse commentatoren reageerden geschokt.

De partij tussen Noppert en Hood had alles in zich; hoge finishes, vele 180'ers en gemiste matchdarts aan beide kanten. Na een sudden death-leg wist de 32-jarige Engelsman aan het langste eind te trekken. Hierdoor ligt Noppert, de nummer zus van de plaatsingslijst, er al voor de kerst uit.

'Curieuze gebaren'

Niet gek dat Hood, debuterend op een WK, uitzinnig was na gewonnen partij. Tijdens het duel was hij nog heel sportief richting Noppert, zo gaf Hood hem een boks nadat Noppert een 167-finish uitgooide terwijl hij zelf stond te wachten om voor de wedstrijd te gooien.

Toch maakte Hood eerder in de partij wel wat opvallende gebaren richting de camera's toen hij na de gewonnen eerste set van het podium van Ally Pally afliep. Zo wreef hij duidelijk met zijn vingers over zijn tepels en stak hij hoofdschuddend zijn tong uit. De Engelse commentatoren namens Sky Sports reageerden geschokt. "Curieuze gebaren", noemden zij het.

Reactie Hood

Na afloop van alle gebeurtenissen reageerde Hood niet op het 'curieuze' voorval, maar wel op de wedstrijd. "Het was een goede wedstrijd, Danny is een goede speler, maar ik was er en ik heb het gedaan", zo begon hij. "Hij is een topspeler, maar ik heb gewonnen en dat is het enige wat telt. Ik heb best wel geluk gehad, maar ik ben ook niet zo slim, dus ik voel de druk niet", zo sluit hij met zelfspot af.

In de derde ronde op het WK neemt Hood het op tegen landgenoot Ryan Meikle. Deze partij zal de middagsessie van maandag 29 december aftrappen.

