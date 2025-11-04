Wessel Nijman wekt bewondering bij ex-profdarter Vincent van der Voort. Het jonge talent beleefde een drama op het EK darts, maar herstelde zich razend knap met een Players Championship-eindzege én plaatsing voor de Grand Slam of Darts via een kwalificatietoernooi. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door steekt Van der Voort de loftrompet.

Op het EK darts had Nijman landgenoot Michael van Gerwen op de knieën in de eerste ronde, maar hij kreeg zijn matchdarts er maar niet in. Jammerlijk verloor hij en droop hij af in Dortmund. Maar een paar dagen later stond hij ineens op als winnaar van een vloertoernooi én als deelnemer aan de Grand Slam. "Dat is echt knap", is Van der Voort onder de indruk. "Als je de week ervoor zo verliest, met gemiste matchpijlen... Je voelt zelf ook wel dat je het helemaal weggeeft. Daar krijgt je ego best een tik van."

'Petje af'

Dat Nijman zich zo oprichtte, spreekt in zijn voordeel. "Dan kun je alleen maar zeggen: 'Petje af'. Dat is wel heel erg knap als je daarvan terug kan komen en ook zo snel. Heel netjes. Dan zit het mentaal uiteindelijk toch wel weer goed bij hem. Je hebt twee verschillende types qua mentaliteit. De een zijn tijdens wedstrijden sterk en kunnen ter plekke nog verandering teweeg brengen. Anderen zijn juist goed qua mentaliteit om verlies ná de wedstrijd te verwerken. Het lijkt erop dat hij dat laatste goed kan. Het naast zich neerleggen en door naar het volgende toernooi."

'Goede leerschool'

Het was de tweede vloertitel van het jaar voor Nijman tijdens PC 34. Een dag later knokte hij zich door het kwalificatietoernooi van de Grand Slam of Darts en mag hij zich ook weer melden voor die major. "Hij gooit ook fantastisch. Bijna alle gemiddelden waren boven de honderd, dan ben je serieus goed. Dat staat buiten kijf. Nu moet hij het nog doen op de momenten dat het erom gaat tijdens podiumwedstrijden. Dat gaan we weer zien op de Grand Slam. Dat zijn korte wedstrijdjes en dus weer een hele goede leerschool voor hem."

