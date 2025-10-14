Topdarter Luke Littler (18) baarde op de World Grand Prix opzien door op overtuigende wijze het toernooi op zijn naam te schrijven. Toch was er het nodige te doen om de darter tijdens en voorafgaand aan het toernooi. Hij maakte vlak voor de start van World Grand Prix een opvallende breuk wereldkundig. Inmiddels heeft hij zich verzoend met een andere partij.

De tiener besloot vlak voor de start van het grote toernooi namelijk te breken met zijn management ZXF Sports. Een opvallend besluit van de superster, die vijf jaar lang met hen samenwerkte en grote successen boekte. Voor Littler was het echter tijd voor iets anders en daarom heeft hij een ander managerment in de armen gesloten.

Hij gaat namelijk in zee met Target Darts. Het nieuwe management is niet volledig onbekend voor Littler, want hij kwam op zijn twaalfde al bij Team Target terecht. "We hebben jarenlang nauw samengewerkt met Luke en zijn familie en zijn er trots op dat we deel hebben uitgemaakt van zijn ongelooflijke reis", aldus de nieuwe belangenbehartigers van The Nuke.

Luke Littler is blij met de steun

Ook de hoofdpersoon zelf is, vanzelfsprekend, blij met de samenwerking. "Target is al vanaf het begin onderdeel van mijn carrière en ik heb altijd een goede relatie met iedereen daar gehad. Ik ben erg blij met hun steun, terwijl ik me blijf concentreren op mijn spel en me voorbereid op de grote toernooien die eraan komen."

De pas 18-jarige Brit is sinds zijn doorbraak als zestienjarige leeftijd een ware sensatie. Hij won de meest recente editie van het WK darts door Michael van Gerwen in de finale te verslaan, terwijl hij een jaar eerder al tot de eindstrijd reikte. Eerder deze maand was hij met afstand de sterkte tijdens World Grand Prix. Al zijn successen leveren hem een enorme zak met centen op.

Uitschakeling op jeugd-WK

Na zijn zegetocht op de World Grand Prix kondigde Littler ook aan gewoon mee te doen aan het jeugd-WK. Opvallend genoeg won hij daar niet. In de halve eindstrijd werd hij verslagen door de 21-jarige Beau Greaves. Zij neemt het in de finale, die pas op 23 november wordt gespeeld, op tegen de Nederlandse topdarter Gian van Veen.