De beste darter van de wereld is niet de beste van de jeugd. Luke Littler (18), begin dit jaar de winnaar van het WK darts, verloor maandag in de halve finale van het jeugd-WK. Hij kan het nog steeds amper bevatten.

Luke the Nuke redde het in Wigan niet tegen Beau Greaves (21), al drie jaar achtereen de winnares van het WK voor vrouwen bij de dartsbond WDF.

De twee titanen lieten het aankomen op een beslissende leg en die ging naar Beau 'n' Arrow: 6-5. Zij komt in de finale uit tegen 'onze' Gian van Veen. Die finale is pas in november.

'En toch'

Dat Littler deelnam aan het jeugd-WK is opmerkelijk. Een dag eerder was hij nog present in Leicester voor de World Grand Prix. Hij bekroonde een weekje darts op topniveau met de titel. In de eindstrijd was het weer eens een clash tussen de Lukes, want hij versloeg Luke Humphries.

In een story op Instagram blikt Littler terug op de sensationele partij. "Ik gooide twee tiendarters en ik miste dubbel 12 voor een negendarter. En toch kon ik niet winnen. Knap werk Beau Greaves. Ik wens je veel succes in Minehead. Wat een talent!"

Bobbi Greaves

Greaves heeft op dit moment nog niet gereageerd via social media. Haar zus Bobbi Greaves wel. Ze schrijft: "Wat een weekend in Wigan! Boo won haar toucard en boekte haar plek in de finale van het jeugd-WK. En ik heb drie flessen wijn op en viel in slaap in de KFC."

De finale van het jeugd-WK is op zondag 23 november tussen de halve finales van de Players Championship Finals en de finale aldaar in. De wedstrijd tussen Van Veen en Greaves wordt live uitgezonden op televisie en in Nederland op streamingdienst Viaplay.

