Bizarre actie van excentrieke darter komt hem waarschijnlijk duur te staan: 'Dat gaat een staartje krijgen'

Darter Scott Williams kan hoogstwaarschijnlijk een bezoekje van de officials van de PDC verwachten. De Engelsman gaf een opmerkelijke reactie op een schreeuwende fan tijdens de German Darts Grand Prix: hij stak zijn middelvinger op.

Een fan vanuit het publiek in München probeerde een reactie van Williams uit te lokken. Hij riep het welbekende f-woord en de naam van de Engelse darter. De nummer 37 van de wereld was nog aan het ingooien en had niet door dat de camera's al op hem gericht waren. Hij stak een middelvinger uit in de richting van de dartsfan.

Het viel de Nederlandse commentatoren bij Viaplay ook op. "Sorry Niels. Jij zag het niet, want jij zat op je laptop te kijken. Er werd wat geroepen naar Scott Williams en onder het gooien steekt hij zo zijn middelvinger op naar het publiek", roept commentator Marco Meijer uit. "Dat gaan we niet in de herhaling terugzien, want de DRA is coming in."

Gelukkig was Viaplay niet te beroerd om het moment wél te herhalen, zelfs in slow motion:

'Dat gaat een staartje krijgen'

De Darts Regulation Authority (DRA) is vertegenwoordig voor de regelgeving en gedragsregels tijdens darttoernooien. "Dat gaat nog wel een staartje krijgen, want dat mag niet", vervolgt ex-darter Niels de Ruiter. "De gedragsregels van de PDC zijn heel strikt."

Het is niet de eerste keer dat Williams de PDC op zijn dak krijgt. De excentrieke darter is een stuiterbal op het podium en staat bekend om zijn bijzondere acties. Zo gooit hij weleens een no-look 180'er op belangrijke momenten en kreeg hij eerder de DRA op de stoep na ongelukkige uitspraken over de wereldoorlogen in Duitsland.

