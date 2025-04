Scheldende Engelse darter kan boete verwachten: 'Deze borden zijn f*cking slecht'

Nathan Aspinall heeft zich tijdens Players Championship 13 niet van zijn beste kant laten zien. De Engelse darter dacht op een bijbaantje in Rosmalen zijn ergernis te kunnen uiten, maar een scherpe dartsfan deelde de beelden. Aspinall kan een boete verwachten.

De kwartfinale van Players Championship 13 was een Engels onderonsje tussen Aspinall en Martin Lukeman. De twee darters begonnen meer dan matig aan de wedstrijd. Nadat Lukeman de 2-1 maakte moest zijn tegenstander even zijn irritatie kwijt.

Kritiek op dartbord

"Deze borden zijn f*cking slecht", roept hij uit in typische Engelse scheldwoorden. Hij won uiteindelijk met 6-2 van Lukeman, maar lijkt niet te spreken over de dartborden. De darter die afgelopen week verrassend een Premier League-avond won keek met afkeuring naar het bord.

Ondanks dat Aspinall de gewenste triple 20 raakte, leek hij niet blij met de stand van zijn pijl in de bord. Dit heeft te maken met de staat van het dartbord.

Nathan Aspinall



Man of the people 🫡



pic.twitter.com/7gEOqRdsE2 — Josh (@joshpearson180) April 14, 2025

Boete

De kans is groot dat Aspinall een boete ontvangt. De Darts Regulation Authority (DRA) is namelijk behoorlijk streng op scheldkanonnades van spelers. De DRA houdt toezicht op gedragsregels binnen het professionele darts en schorste in het verleden al meerdere darters. Het gescheld van Aspinall zal waarschijnlijk tot een kleine boete leiden. De PDC heeft vooralsnog niet gereageerd op de actie van Aspinall.

Nederlanders

Ondanks de staat van het bord, reikte Aspinall wel tot de finale. Hier neemt hij het op tegenover Australiër Damon Heta. Wessel Nijman was de beste Nederlander: hij strandde in de kwartfinale en gooide in de eerste ronde een negendarter. Dirk van Duijvenbode, Jermaine Wattimena en Gian van Veen zette met een plek bij de laatste 16 ook een prima resultaat neer.

Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld kwamen beiden niet verder dan de eerste ronde. Van Gerwen is bezig aan een slechte reeks op de Pro Tour: in de laatste vier Players Championship-wedstrijden verloor hij iedere keer in de eerste ronde.