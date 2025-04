German Darts Grand Prix | Barney onderuit op zijn verjaardag, Michael van Gerwen wint nipt

De Nederlandse darters hebben wisselend succes op de German Darts Grand Prix. Liefst negen landgenoten stonden aan de start van het Euro Tour-toernooi in München. Voor Danny Noppert heeft 2025 nog weinig succes opgeleverd, terwijl Michael van Gerwen vecht voor een zeldzame overwinning.

Het vierde toernooi op de European Tour zit vol met wereldtoppers. Van Gerwen en Luke Littler reisden vanaf de Premier League-avond in Ahoy Rotterdam door naar de stad in het zuiden van Duitsland.

Danny Noppert

De 34-jarige Noppert heeft het de laatste maanden lastig. In februari haalde hij nog verrassend de halve finale van de World Masters, maar sindsdien presteerde de Fries weinig. Ook op de Euro Tour in München ging het weer mis.

Hij verloor voor de vierde keer op rij zijn eerste wedstrijd op de Euro Tour. Deze keer was de Let Madars Razma, die zich in eerste instantie niet eens had geplaatst, te sterk: 6-2. Noppert won dit jaar ondanks zijn geplaatste status nog geen wedstrijd op de Euro Tour. En dat is extra zuur, want dat betekent dat hij ook vier keer geen prijzengeld mee naar huis nam. De andere Nederlander in de middagsessie, Gian van Veen, won wel en is dus door naar de achtste finale van het toernooi. Hij versloeg Andrew Gilding met 4-6.

Geen verjaardagscadeau voor Barney

Raymond van Barneveld moest op zijn verjaardag aantreden tegen Gerwyn Price. De Welshman liet zien niet aan verjaardagscadeautjes te doen voor de Nederlandse dartlegende. Hoewel Barney zich terug in de partij knokte, was het Price die met een 150-finish de einduitslag van 6-3 op het scorebord zette. Ook Dirk van Duijvenbode ging met 6-3 onderuit. Dave Chisnall had het op zijn heupen en won de partij met een 147-finish.

Last leg decider Van Gerwen

Van Gerwen moest na een teleurstellende avond in Rotterdam zijn vorm terug proberen te vinden. De Belg Kim Huyrechts was zijn tegenstander. De Nederlander leek eenvoudig weg te lopen, maar Huybrechts knokte zich terug. De Belg kreeg zelfs enkele matchdarts, maar Van Gerwen ontsnapte en trok de partij in de laatste leg naar zich toe. In de laatste partij van de avond kwam Jermaine Wattimena met sterk spel op een voorsprong, maar liet hij met gemiste dubbels zijn tegenstander terug in de partij. Dat kostte Wattimena de kop: het werd 6-4 voor Ross Smith.

Uitslagen German Darts Grand Prix

Programma zondagmiddag German Darts Grand Prix:

Danny Noppert - Madars Razma 2-6

Damon Heta - Ryan Joyce 0-6

Andrew Gilding - Gian van Veen 4-6

Ryan Searle - Cameron Menzies 6-2

Josh Rock - Scott Williams 6-2

Rob Cross - Ricardo Pietreczko 6-4

Michael Smith - Krzysztof Ratajski 4-6

Joe Cullen - Mickey Mansell 6-2



Programma zondagavond German Darts Grand Prix:

James Wade - Niels Zonneveld 2-6

Gerwyn Price - Raymond van Barneveld 6-3

Dave Chisnall - Dirk van Duijvenbode 6-3

Michael van Gerwen - Kim Huybrechts 6-5

Luke Littler - Cam Crabtree 6-1

Peter Wright - Mike De Decker 6-3

Jonny Clayton - Martin Schindler 1-6

Ross Smith - Jermaine Wattimena 6-4