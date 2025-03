Topdarter Michael van Gerwen bezig met 'groter plan', meerdere redenen voor zijn afwezigheid

Michael van Gerwen is maandag en dinsdag de grote afwezige tijdens Players Championships 9 en 10 in Leicester. De Nederlandse topdarter laat om meerdere redenen verstek gaan op de twee vloertoernooien bij de PDC. Dat laat zijn vriend Vincent van der Voort weten in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

De combinatie van Players Championships en Van Gerwen is dit jaar nog geen groot succes gebleken. Het aantal vloertoernooien werd uitgebreid naar 34 en ze zijn allemaal doordeweeks. Voor topdarters als Van Gerwen, die ook elke donderdag in de Premier League Darts speelt, werd het dit jaar sowieso puzzelen en plannen. Op alle toernooien aanwezig zijn ging simpelweg niet.

Slechte status

Uitzonderingen zoals Nathan Aspinall daargelaten, die vanwege zijn ranking juist wél veel moet gooien om zijn prijzengeld te verdedigen. Maar zoveel als Van Gerwen zich al heeft afgemeld, dat doen er maar weinig. De 35-jarige Nederlander miste naast de lopende events ook PC's 8, 1, 2 en 4. Alleen tijdens PC 5 haalde hij de kwartfinales, in de andere drie toernooien vloog hij er al in de eerste twee rondes uit.

Redenen

Maar volgens Van der Voort had de afmelding voor Van Gerwen voor de toernooien op 31 maart en 1 april meerdere redenen, zo onthult hij in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door die op 1 april online komt. "Hij heeft gisteren (zondag 30 maart, red.) de verjaardag van zijn zoontje gevierd. En woensdag heeft hij een drukke dag met pers in Berlijn, donderdag moet hij daar spelen voor de Premier League Darts en het weekend speelt hij ook weer Euro Tour. Dus besloten om deze niet te spelen."

Groter plan

Volgens de ex-profdarter is de afmelding onderdeel van een groter plan wat de twee smeden. "Het ProTour-seizoen is nog heel lang. Tijdens de Premier League is het heel belangrijk om je momenten te kiezen. We zijn samen druk bezig met een opbouw naar iets goeds, maar dat is tijdens de Premier League niet te doen. Het schema is dan moordend. Elke keer die wedstrijden en dat reizen en rust inbouwen. Dat is een heel plan. We proberen te zorgen dat hij aan het einde van de Premier League en in het najaar goed is. Of dat werkt is afwachten."

Nieuwe aflevering Darts Draait Door

De nieuwe aflevering van Darts Draait Door, waarin Van der Voort met podcastpresentator Damian Vlottes terugblikt op afgelopen dartweek en vooruitblikt op wat komen gaat, verschijnt dinsdag 1 april om 16.00 uur online op de diverse platformen. Luister dan via Spotify, YouTube of Apple Podcasts naar de nieuwe aflevering.