Tijdens het WK darts gebeurt er een hoop, zowel op als naast de oche. Al vroeg in het toernooi vond er al een merkwaardig incident plaats. Dat is veel fans ontgaan, maar kijkers die de Italiaanse taal machtig zijn wisten niet wat ze hoorden tijdens de allereerste wedstrijd van het WK.

Elke darter heeft zijn eigen opkomstnummer en dus klonken er vrijdagavond twee liedjes toen Arno Merk en Kim Huybrechts hun weg naar het podium bewandelden. Het was duidelijk dat de verantwoordelijken voor de muziek nog niet helemaal scherp waren voor het eerste duel van dit WK.

Ook geliefd bij voetbalclub AC Milan

De Duitser Merk heeft namelijk een bekend Italiaans lied als opkomstnummer. Sarà perché ti amo van Ricchi e Poveri is niet alleen bij doorsnee Italianen een geliefd nummer, maar ook rondom wedstrijden van AC Milan. Daar wordt het lied voor de aftrap altijd afgespeeld in San Siro. Het is een liefdeslied, maar er bestaan ook minder vriendelijke varianten.

Lied over 'vieze Juventino's'

En uitgerekend die versie werd afgespeeld in Ally Pally. In plaats van het origineel waarin de Italiaanse muziekgroep zingt over liefde en 'dat het moet zijn omdat ik van je hou', klonk in de dartstempel plots de variant met duidelijke teksten die anti-Juventus waren. Teksten als 'wie niet springt is een vieze Juventino' klonken door de speakers.

Vergissing tijdens de eerste walk-on van het WK darts. Als opkomstnummer van Arno Merk werd niet Sarà perché ti Amo gedraaid, maar de anti-Juve versie van hetzelfde lied: ‘Wie niet springt is een vieze Juventino’.



Heel Ally Pally springen, natuurlijk.



pic.twitter.com/E2bnZEm8Ao — Willem Haak (@WillemHaak) December 11, 2025

Herkansing op WK darts

De Duitse darter liet zich er niet door uit het veld slaan en liep gewoon naar het dartbord. En de fans leek het ook niet te deren. In Ally Pally lalde iedereen gewoon vrolijk mee. Gelukkig won Merk knap van de Belg Huybrechts en mag hij in de tweede ronde terugkomen. Hopelijk dan wel met de juiste versie van zijn opkomstnummer.

Mogelijk tegen Nederlandse dartster

Tegen wie Merk het opneemt, is nog even onbekend. Dat hangt af van de winnaar van het duel tussen de Nederlandse dartster Noa-Lynn van Leuven en voormalig wereldkampioen Peter Wright uit Schotland. Die wedstrijd vindt pas op maandag plaats.

