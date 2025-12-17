Het WK darts zit er voor Raymond van Barneveld alweer op. De legendarische darter bakte er in de eerste ronde weinig van tegen de Zwitser Stefan Bellmont en ging er met 3-0 hard af. Hij zorgde na twee sets voor een opmerkelijk moment en dat leidde in de studio van Viaplay tot verbazing.

De vijfvoudig wereldkampioen was niet opgewassen tegen de voor velen vrij onbekende Zwitser. Barney pakte in totaal slechts twee legs en droop dus weer snel af op het wereldkampioenschap.

Na de twee sets zorgde hij voor een opmerkelijk moment, want hij verscheen voor set drie ineens met andere pijlen aan de oche.

Verbazing bij Viaplay

Daar begreep men in de Viaplay-studio weinig van. Frank Evenblij was, net als Vincent van der Voort, aanwezig. De sportliefhebber geloofde zijn ogen niet toen hij de dartslegende met nieuw materiaal zag. "Dat heb ik nog nooit gezien in het darten", klinkt het vol verbazing.

Wat het nog frappanter maakte, zijn de woorden die Van Barneveld vlak voor het duel uitsprak bij Viaplay. "Terwijl hij van te voren zegt 'Ben de Kok is mee, die moet er voor zorgen dat ik maar met een setje pijlen het podium oploop'. Nou dat klopt, alleen in de rust heeft hij er toch nog drie ergens vandaan gejast en komt hij met totaal andere pijlen op."

Wissel werkte misschien wel

Van der Voort probeerde de wissel te verklaren. "Hij heeft alles veranderd. Het is niet zo dat hij er slechter van ging gooien. Hij ging misschien wel iets beter gooien zelfs. Daar heeft het niet aan gelegen. Hij had er beter mee kunnen beginnen", was de conclusie van de ex-darter.

Appje naar Van Barneveld

Ondanks de deceptie wil Evenblij nog even kwijt dat hij wel waardering heeft voor Barney. "Ik blijf onvolwaardelijk fan hoor van Raymond van Barneveld, ondanks dit verlies. Ik wil hem in ieder geval steunen, ik zal hem straks in ieder geval een appje sturen."

