Danny Noppert kende één van zijn beste jaren ooit. De Nederlandse topdarter haalde een finale van de Euro Tour en reikte op majortoernooien regelmatig tot de halve finales. Daardoor zijn er meer ogen dan ooit gericht op de Fries tijdens het WK darts. Hij lijkt aan zijn stand verplicht om eindelijk eens een goed WK te spelen.

Het zou volgens Vincent van der Voort 'de kers op de taart' zijn voor Noppert als hij zijn sterke jaar bekroont met een goed WK. Noppert en Ally Pally zijn tot nu toe nog geen gelukkig huwelijk gebleken, want de Nederlander kwam nog niet verder dan de derde ronde. Nu hij de nummer zes van de wereld is, móét hij een stuk verder komen. Al is zijn jaar niet 'mislukt' als het in Londen dit jaar wederom vroeg mis gaat.

'Jammer als het als een nachtkaars uitgaat'

"Het is niet zo dat zijn hele seizoen dan waardeloos is geweest", is ex-prof Van der Voort duidelijk in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Ik denk niet dat dat voor hem zou voelen als een mislukking. Hij zal er wel ongelofelijk ziek van zijn, maar hij zou het niet als een mislukt jaar bestempelen. Het zou wel jammer zijn als zijn jaar nu als een nachtkaars zou uitgaan." Noppert speelt in de eerste ronde het enige Nederlandse onderonsje tegen Jurjen van der Velde. "Dat is dan weer jammer."

Tegen Michael van Gerwen in kwartfinale?

Daarna gaat de route van Noppert richting een eventuele clash met de beste Nederlander ter wereld, Michael van Gerwen, in de kwartfinale. "Dat zou top zijn, op Nieuwjaarsdag. Ik hoop alleen dat hij dat hele Premier League Darts-verhaal kan parkeren. Hij moet alleen maar bezig zijn met een goed WK, maar door de Premier League komt er misschien toch extra druk op te staan. Ik denk wel dat hij dat naast zich neer kan leggen."

'Hij mag niet klagen'

Het WK is vaak bepalend voor de acht deelnemers aan de Premier League, het lucratieve invitatietoernooi dat van februari tot en met mei duurt. De top-vier van de wereld is zeker van een uitnodiging van de PDC, de andere vier worden verkozen. Noppert maakt met zijn uitstekende jaar een goede kans, maar heeft ook een goed WK nodig om zeker te kunnen zijn. Het zou zijn debuut betekenen. Maar eerst moet hij zich langs Van der Velde en daarna Nick Kenny of Justin Hood zien te werken. "Hij mag niet klagen over de loting."

