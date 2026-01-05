Het was geen geweldig jaar voor topdarter Peter Wright (55). De voormalig wereldkampioen bleef rommelen met zijn pijlen, speelde een bijrol op de grote toernooien en zakte op de ranglijst naar plek 31. Hoe nu verder met Snakebite?

Bij het WK darts 2026 waren er lage verwachtingen rondom de Schotse tweevoudig wereldkampioen (WK 2020 en WK 2022). En die kwamen uit. Na een zege op Noa-Lynn van Leuven in de eerste ronde, vloog Wright er in de tweede ronde uit tegen Arno Merk. Wright had een gemiddelde van 79.

'Ik wil niet meer Snakebite zijn'

Darter Matthew Edgar analyseert in de podcast Mission Darts wat we nog kunnen verwachten van Wright de komende jaren. "Wat me interesseert aan Wright is dat hij heeft gezegd dat hij niet meer Snakebite wil zijn."

Snakebite is de bijnaam van Wright; het is ook een soort karakter dat hij op het podium speelt. Bij zijn opkomst maakt Wright er een hele show van. Met zijn veelkleurige haar en hanenkam springt hij van links naar rechts over het podium, met zijn armen gespreid terwijl het publiek hem bejubelt. Het is een van de populairste walk-ons.

Verlegen

Maar zodra de gel uit zijn hanenkam is gespoeld en Wright niet meer op het podium staat, is hij een kalme en ietwat grijze gast. "Die uitspraak suggereert dat Wright het gevoel heeft, dat het karakter dat hij heeft gecreërd niet meer bij hem past", aldus Edgar. "De Peter Wright die je ziet op het podium is ook niet de Peter Wright die je backstage ontmoet."

Edgar (39) deed driemaal mee aan het WK darts en speelde ook mee bij diverse andere majors van de bond PDC. Hij kent Wright daardoor persoonlijk. "Snakebite is niet wie Wright echt is", concludeert hij.

"Wright is niet flamboyant, kleurvol, levendig en vrolijk buiten het podium. Hij is eigenlijk tamelijk verlegen en introvert. Daarom is mijn advies: wees gewoon Peter Wright. Wees wie je bent als je het idee hebt dat je niet meer past bij het karakter dat je hebt gespeeld. Als je voelt dat je niet meer dat personage kan zijn."