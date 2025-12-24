Michael van Gerwen heeft in niet mis te verstane woorden duidelijk gemaakt hoe hij over concurrent Peter Wright denkt. De Nederlander zou de tweevoudig wereldkampioen eigenlijk in de derde ronde treffen, maar Wright verloor op opzienbarende wijze van de Duitse debutant Arno Merk. Van Gerwen won wel simpel en had een duidelijk bericht aan zijn oude rivaal.

Wright wisselde tegen Merk meermaals van pijlen, maar kwam maar niet tot een acceptabel niveau. Uiteindelijk moest hij met een 3-0 nederlaag in sets naar huis en gooide hij nog niet eens 80 gemiddeld. Waar iedereen verwachtte dat de derde ronde tussen de twee mannen met vijf wereldtitels zou gaan, treft Van Gerwen na Kerstmis Merk. "Ik kan daar heel makkelijk antwoord op geven", reageerde de Nederlander op de persconferentie op de vraag of hij verrast was door het dramatische niveau van Wright.

'Hij moet sowieso nu stoppen'

"Ik was niet verrast door zijn prestatie, want hij speelt al heel lang crap. Ik denk dat hij sowieso moet stoppen nu." Met dat antwoord kreeg hij de journalisten tegenover zich stil. Zo hard horen ze zelden iemand oordelen over concurrent-darters. Van Gerwen gaf er duidelijk niks om. Eerder dit WK hadden hij en Wright al een woordenwisseling over dat MVG ouder wordt en slechtere ogen krijgt. Daar gaf hij toen al een gevatte reactie op.

'Zo ziek van de oude Van Gerwen'

Ook over Luke Littler en Luke Humphries maakt Van Gerwen zich nu nog niet druk. "Ik geef nu niks om de Luke's. Ik kan ze pas tegengekomen op de laatste dagen (Humphries in de halve finale, Littler in de finale, red.). Ik focus me lekker op mezelf." Op de vraag of 'de oude Van Gerwen' terug is, was de Nederlander ook weer scherp. "Ik word zo ziek van de oude Van Gerwen", reageerde hij met een knipoog. "Laten we lekker verder gaan met de nieuwe Van Gerwen. Ik geef niks om anderen."

