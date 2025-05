Raymond van Barneveld geeft zeker lijkende voorsprong uit handen en strandt in achtste finale

Raymond van Barneveld is er zondag niet in geslaagd de kwartfinale van de European Darts Grand Prix te halen. Tegen Engelsman Martin Lukeman kwam de Nederlander op een 1-5 voorsprong, maar verloor hij uiteindelijk met 6-5. Een flinke domper voor Barney.

Van Barneveld oogde in het begin van de partij heel ontspannen, terwijl hij geen fan is van wedstrijden vroeg op de dag. Lukeman was scorend erg sterk. De Engelsman gooide in de eerste vijf legs vijf keer 180. Zo gooide hij een knappe 11-darter in de tweede leg, maar dat was ook zijn enige winnende leg. Vanwege een knappe 66-finish liep Barney uit naar een 1-5 voorsprong.

Beide heren noteerden halverwege een gemiddelde van boven de 100, dus het was een wedstrijd van hoog niveau. Lukeman hield dit langer vol van Van Barneveld, waardoor het erg spannend werd. De Engelsman brak terug naar 5-5 en er moest een beslissende laatste leg aan te pas komen. Barney miste nog een matchdart vanaf 96, maar daarna maakte Lukeman het af door 94 uit te gooien.

Stunt tegen oud-wereldkampioen

Van Barneveld kende een lastige route naar de achtste finale op zondag. Eerst werd de Pool Krzysztof Ratajski verslagen, waarna een ontmoeting met Gerwyn Price, de wereldkampioen van 2021, op de planning stond. Het werd een geweldige partij van hoog niveau, maar in de laatste leg was het de Nederlander die aan het langste eind trok: het werd 5-6.

Nederlanders

Vier Nederlanders haalden de achtste finale van de European Darts Grand Prix. Dirk van Duijvenbode versloeg Michael van Gerwen voor het eerst op het podium, terwijl ook Danny Noppert en Niels Zonneveld nog kans maken op de titel in het Duitse Sindelfingen.