Confronterend gevoel bij kritische dartsvolgers: 'Ik betrap mezelf er ook op'

Vincent van der Voort en Damian Vlottes ergeren zich in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door regelmatig aan het gedrag van topdarters, maar betrappen zichzelf er ook op dat ze geen haar beter zijn. "Ik analyseer en kijk al jaren darts en dan roep ik van alles, maar zelf doe ik het ook", meent Van der Voort.

Samen waren ze bij het debuut van presentator Vlottes op de Development Tour, het talentencircuit bij de PDC. In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door is Vlottes openhartig over zijn eigen gedrag. Zo deed hij iets bij zijn tegenstander, waar hij zich zelf altijd aan ergert. Het gebeurde nadat hij 124 uitgooide, terwijl zijn Tsjechische tegenstander op 40 stond te wachten.

'Die keek zo beteuterd'

"Die keek toen zo beteuterd, dat ik hem een hand gaf, een schouderklopje en ook nog sorry zei. Waar ik op tv altijd een hekel aan heb, daar maakte ik me nu zelf ook schuldig aan. Je analyseert en kijkt al jaren darts, maar als je zelf staat te gooien, doe je hetzelfde als alle anderen."

'Wat doe ik hier?'

Van der Voort beaamt dat en geeft zelf ook een voorbeeld. "Bijvoorbeeld negatief worden tijdens en na wedstrijden. Je ziet dat het niet werkt, ook op tv. Maar het gebeurt je gewoon. Ik had eens met Kevin (zijn zoon, red.) afgesproken om helemaal te gaan voor een Pro Tour. Maar ik gooi op de bullseye, verlies 'm en na de tweede beurt dacht ik al: 'Wat doe ik hier?'."

'Je krijgt het er niet zo makkelijk uit'

Het gaat op zo'n moment in een split second alsnog mis bij Van der Voort, die inmiddels al een half jaar gestopt is met darten. "Stond ik weer snoetjes te trekken en vond ik het allemaal weer ongelofelijk wat mijn tegenstander allemaal deed tegen mij. We hadden het daarvoor echt nog flink erover gehad. Maar het blijkt dat als het er eenmaal inzit, je het er niet zo makkelijk uit krijgt."

'Betrapte mezelf er ook op'

Vlottes ergerde zich ook aan zichzelf zoals hij dat ook doet bij spelers als Peter Wright en James Wade. Die blijven hoe dan ook op de twintig gooien, ook al blokkeren de eerdere pijlen het zicht. "Altijd vind ik daar wat van, maar nu betrapte ik mezelf er ook op." Volgens Van der Voort heel logisch. "Het is makkelijk om te roepen om dat niet te doen, maar als het op dat moment het beste voor je voelt, doe je dat gewoon."

