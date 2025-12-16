Danny Noppert is een ronde verder op het WK darts. De Nederlandse nummer 6 van de wereld rekende in Fries onderonsje af met Jurjen van der Velde: 3-1 in sets. Even maakte laatstgenoemde het 'The Freeze' nog lastig, maar Nopperts tempoversnelling was de jongeling te machtig.

Het begin was formidabel van beide darters. Van der Velde, die al in tranen was voorafgaand aan het duel, snoepte gelijk de leg van Noppert af. Terwijl zijn landgenoot op dubbel-20 stond te wachten, gooide Van der Velde 120 uit. Dat kon The Freeze natuurlijk niet zomaar laten gebeuren; hij reageerde direct door via een 103-finish gelijk te maken. Met 3-2 in legs ging de openingsset naar de nummer 6 van de wereld.

Van der Velde laat zich niet kleineren

Na een korte onderbreking liet Van der Velde zien dat hij zich niet zomaar liet piepelen door Noppert. Hij wist de winnaar van de UK Open 2022 te breken. Van der Velde had achtereenvolgens 16, 15 en 14 pijlen nodig om drie legs te winnen in set 2. Dus was alles weer in balans.

Noppert op tijd bij de les

Noppert had zich een heel wat eenvoudigere avond kunnen verschaffen als hij bij een 2-1 stand in set 3 een van zijn drie setpijlen had geraakt. Ongebruikelijk voor hem, gezien zijn vorm de laatste tijd. Tot overmaat van ramp gooide Van der Velde met zijn laatste pijl dubbel-5 uit: 2-2 in legs. Dus kwam er een hele spannende beslissende leg. Daarin was het lang niet overtuigend van Noppert. Op het juiste moment gooide hij een 180, waarmee hij zich op 88 nestelde. Die finish ging uiteindelijk via bullseye uit.

135 FROM NOPPERT!



Danny Noppert is absolutely cooking here now as he takes out a beauty of a 135.



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R1 pic.twitter.com/XrmhgXkf23 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 16, 2025

Dat momentum nam hij mee naar de vierde set. In de leg van Van der Velde liet Noppert zien waarom hij kandidaat is voor de Premier League. De tweede Nederlandse darter op de mondiale ranglijst gooide 135 uit via bullseye, triple-15 en tops om vervolgens doodleuk met 180 te beginnen in zijn eigen leg. In rap tempo gooide hij de wedstrijd uit - met een gemiddelde van 110 in de laatste set.

Nerveuze Noppert

"Zeker opgelucht…", biechtte Noppert na afloop bij Viaplay op. "Vooral om die 2-1 te maken. Dan heb je een bullseye-finish nodig om voor te komen. Op dat moment ben je wel blij, anders kan het 2-1 achter worden. En dan wordt het heel hard werken. Gelukkig was dat niet nodig."

De bullseye om op 2-1 in sets te komen noemde Noppert 'de pijl van de wedstrijd'. "Die was héél hard nodig." Vervolgens vielen de pijlen wat makkelijker in het bord voor Noppert. "Dat is hoe het hoort te zijn. Jurjen heeft me een goede wedstrijd gegeven, ik moest heel diep gaan", erkende de Nederlander, die toegaf nerveus te zijn.

In de tweede ronde treft Noppert de Engelsman Justin Hood, die met 3-0 in sets won van Nick Kenny.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.