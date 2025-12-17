Een opvallend moment op het WK darts. Om met de befaamde wesp die rondhangt in Alexandra Palace af te rekenen, nam Jurjen van der Velde insectenspray mee het podium op. Hij spoot dan ook wild om zich heen. Het busje bracht Danny Noppert niet in de war. 'The Freeze' rekende koel af met zijn jongere landgenoot. Bekijk hier de hoogtepunten van de avondsessie.

Lang hoefden de fans niet te wachten in het Alexandra Palace te Londen tussen de middag- en avondsessie. Dat kwam omdat er in de middagsessie een marathonpartij werd afgewerkt. Dat en veel meer lees je hieronder terug:

Programma/uitslagen avondsessie

Ricardo Pietreczko - José de Sousa 3-1

Danny Noppert - Jurjen van der Velde 3-1

Gerwyn Price - Adam Gawlas 3-0

Niko Springer - Joe Comito: 3-1

Danny Noppert - Jurjen van der Velde

Een Nederlands onderonsje in Alexandra Palace, of beter gezegd: Fries. Danny Noppert is de nummer 5 van de wereld en verkeert heel het jaar al in uitstekende vorm. Dat bewees hij tegen Jurjen van der Velde andermaal. The Freeze stond op het juiste moment op en gooide er een versnelling in die zijn jongere landgenoot, die vooraf al in tranen was, niet meer kon bijbenen: 3-1 in sets.

Een ander opvallend moment was dat Van der Velde een busje insectenspray bij zich had. Uiteindelijk wist hij de befaamde Ally Pally-wesp er niet helemaal mee te verschalken, want het beestje vloog toch nog in de buurt van het podium.

Jurjen van der Velde has come prepared on his Ally Pally debut! 🐝



What a character! 😂 pic.twitter.com/T1KKWcZQeD — PDC Darts (@OfficialPDC) December 16, 2025

Gerwyn Price - Adam Gawlas

Gerwyn Price zorgde voor de meest eentonige partij van de avond. Zijn Tsjechische tegenstander Adam Gawlas kwam simpelweg niet opdagen. Hij wisselde bijvoorbeeld een beurt van 180 af met een score van drie. Ook duurde het een halve minuut voordat hij zijn drie pijlen had gelost. Price, wereldkampioen van 2021, liet zich niet gek maken en stond slechts twee legs af.

Ricardo Pietreczko - José de Sousa

De avond werd afgetrapt door Ricardo Pietreczko en José de Sousa. Laatstgenoemde stond een paar jaar terug nog in de top van de wereldranglijst en won onder meer de Grand Slam of Darts (2020). Maar inmiddels is The Special One ver afgegleden. Wat er nog wel is: zijn rekenproblemen. De Sousa kampt met dyscalculie, waardoor hij soms voor onverklaarbare routes gaat tijdens een wedstrijd. Dat liet hij tegen de degelijke Pietreczko ook zien. De Duitser gooide niet subliem (gemiddelde rond de 90), maar overleefde wel de eerste ronde tegen de Portugese qualifier. Die zal naar Q-School moeten, wil hij zijn tourkaart heroveren.

Niko Springer - Joe Comito

Niko Springer wordt door velen gezien als de Duister met de meeste potentie. De 25-jarige verloor vorig jaar echter al in de eerste ronde van Scott Williams en wilde zich ongetwijfeld revancheren. Dat lukte niet. De onbekende Australiër Joe Comito kwam uitstekend voor de dag, profiteerde van Springers fouten en won met 3-1.

