Een opvallend gezicht voor de kraker op het WK darts tussen Jurjen van der Velde en Danny Noppert. Eerstgenoemde was in tranen op het podium nog voordat de eerste pijl was gegooid. "Toen ik een klein jongetje was, heb ik ervan gedroomd om hier te staan."

De 23-jarige Van der Velde debuteerde op het WK in het Alexandra Palace. Vorig jaar was hij al te zien in de jeugdfinale tegen landgenoot Gian van Veen. Die verloor hij in extremis, waarna hij ontroostbaar was op het podium. Dit keer had hij vochtige ogen na zijn opkomst, waarbij zijn moeder het ook al niet droog hield.

"Hij toonde veel emotie. Ik weet hoe het is om daar te debuteren", sprak darter Ron Meulenkamp. "Dan gaat er echt wel wat door je heen. Hij uit het gewoon in emotie, dat is gewoon mooi. Dit is een van de mooiste momenten uit zijn dartscarrière tot nu toe."

De tranen deerden Van der Velde in de openingsleg niet. Die werd door Noppert begonnen, maar door Van der Velde gewonnen. Terwijl zijn landgenoot op dubbel-20 stond te wachten, gooide Van der Velde shanghai 20: triple-20, single-20 en tops. Uiteindelijk ging de partij wel naar de oudste van het stel.

'Jongensdroom'

"Toen ik een klein jongetje was, heb ik ervan gedroomd om hier te staan. Dat heb ik waargemaakt", verklaarde Van der Velde zijn tranen. "Dan moet je nog wel even goed gooien, alleen dat is misschien niet helemaal gelukt. Zoals Vincent (van der Voort, red.) en Raymond (van Barneveld, red.) zeiden: 'Je mag niet genieten'. Ik heb het stiekem toch wel gedaan."

WK-wesp

Eenmaal op het podium was Van der Velde ook druk in de weer met een busje dat op zijn tafeltje stond. Toen de camera er later op inzoomde, bleek het insectenspray te zijn om de befaamde Ally Pally-wesp te bestrijden.

Jurjen van der Velde has come prepared on his Ally Pally debut! 🐝



What a character! 😂 pic.twitter.com/T1KKWcZQeD — PDC Darts (@OfficialPDC) December 16, 2025

"We dachten eerst dat het door de spuitbus kwam, dat hij zichzelf tranen in de ogen had gespoten", zei de Belgische oud-voetballer Wesley Sonck, die bij Viaplay was aangeschoven, over de tranen van Van der Velde. "Een opmerkelijk tafereel, dat je een darter met een spuitbus op het podium ziet. Misschien is hij allergisch."

