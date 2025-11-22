De Players Championship Finals zijn in volle gang. Maar liefst vier Nederlanders maakten zaterdagmiddag nog kans om de laatste zestien te bereiken. Een van hen slaagde daar al vroeg met veel overtuiging in, maar niet elke landgenoot had succes.

In de eerste ronde waren er nog liefst tien Nederlanders actief, maar na de eerste schifting bleven er slechts vier over. Niels Zonneveld, Wessel Nijman, Dirk van Duijvenbode, Raymond van Barneveld, Kevin Doets en Wesley Plaisier konden na een potje alweer naar huis. Vier anderen haalden wel de tweede ronde.

Dat waren Richard Veenstra, Danny Noppert, Gian van Veen en Jermaine Wattimena. Vooral Van Veens overwinning was imponerend, want hij versloeg topdarter Luke Humphries in ronde één. De ronde daarna was het Wattimena die imponeerde.

Succes voor Wattimena

In de partij tegen Ryan Joyce liet de Nederlander namelijk zien hoe sterk hij soms kan gooien. Met een gemiddelde van bijna 109 liet hij Ryan Joyce vrij kansloos in Minehead. Het werd 6-2. Kort daarvoor lukte het Veenstra niet om iets klaar te spelen tegen Nathan Aspinall. Laatsgenoemde was veel te sterk en stuurde de Nederlander zonder een leg te winnen naar huis: 0-6.

Exit Gian van Veen

Europees kampioen Gian van Veen ging zaterdag in de tweede ronde onderuit tegen Krzysztof Ratajski. De Pool won met 6-5. Later neemt Danny Noppert het op tegen Madars Razma voor een plek bij de laatste zestien.

Flink geld verdienen

Het toernooi is niet alleen sportief, maar ook financieel zeer aantrekkelijk. Waar uitschakeling in de eerste ronde slechts 3400 euro oplevert, tikt het later in het toernooi flink aan. De winnaar van Players Championship Finals mag namelijk 136.000 euro bijschrijven op de rekening. Maar ook als je zonder te winnen ver komt liggen er mooie bedragen te wachten.

