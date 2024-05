Darter Jules van Dongen vergat zijn vrouw na pijnlijke nederlaag: 'Heb een nacht op de bank geslapen'

Darter Jules van Dongen wil nog weleens gekke dingen doen als hij boos is. Zo vergat hij ooit zijn vrouw mee naar huis te nemen na een pijnlijke nederlaag. Die was daar uiteraard niet blij mee, en dat heeft Van Dongen geweten.

"Het gebeurt niet heel snel dat ik boos wordt of gekke dingen doe", vertelt Van Dongen in de podcast The American Dream. "Ik had mijn tas gepakt en ben in de auto gestapt. Ik was goed kwaad. En toen kwam ik erachter dat ik mijn vrouw had achtergelaten. Ze belde op 'waar ben je?', ik zei 'ja, in het hotel...'."

Daarop kwam het Amerikaanse temperament van zijn vrouw even boven drijven. "Ik heb wel sorry moeten zeggen. En een nacht op de bank geslapen", zegt Van Dongen.

Na een nachtje rust was Van Dongen er wel toe bereid om zijn excuses aan te bieden. "Maar op het moment zelf interesseerde het me echt niet. Toen heb ik ook geen sorry gezegd. Dan kan ik het beste even op mezelf zijn."

Hij nam dan ook niet de moeite om zijn vrouw zelf nog even op te halen. "Ze had zelf vervoer geregeld", zegt de Amerikaans-Nederlandse darter." Maar inmiddels is alles weer goed tussen jullie?", vraagt presentator Damian Vlottes. Daar reageert The Dutch Dragon bevestigend op. "Ik heb nog geen scheidingspapieren gezien."