'Toen was Michael van Gerwen echt pissig': darter Jules van Dongen doet boekje open

Sommige darters zijn anders als ze weten dat de camera op hun gericht staan dan als er geen camera's in de buurt zijn. Jules van Dongen, de Nederlandse darter die met zijn gezin in Kansas City woont en voor Amerika uitkomt, geeft voorbeelden van zulke spelers.

Van Dongen kan zich een wedstrijd herinneren waarin Michael van Gerwen op het podium anders deed dan achteraf in de catacomben. Dat was tijdens de US Darts Masters in New York in 2022. Daar was Van Dongen, ondanks zijn Nederlandse paspoort, een 'thuisspeler'. Hij had het lastig tegen Van Gerwen, voelde zich terugkomen in de wedstrijd en besloot het publiek op te zwepen.

"Op het podium was Van Gerwen nog best wel te doen", zei Van Dongen in de dartspodcast Double Top. "Maar daarna was hij best wel pissed dat ik dat publiek heb opgezweept. Op het podium liet hij dat niet zo blijken. Hij riep daar een paar keer lachend dat ik gewoon Nederlands was tegen het publiek."

Geïrriteerde Van Gerwen

Volgens Van Dongen was Van Gerwen toen echt wel geïrriteerd. "Op het podium deed en vond hij het nog grappig. Maar achter de schermen was hij wel een beetje geïrriteerd. Hij was niet zo blij. Hij gaf daarna ook nog een interview dat niet zo leuk was. Ach, achteraf waren we het allebei snel vergeten."

Premier League Darts

Van Gerwen speelt donderdag weer in de Premier League Darts. Na drie opeenvolgende nederlagen in de kwartfinale wil de Nederlander tegen Michael Smith in het Noord-Ierse Belfast weer eens punten pakken.