Alle aandacht ging tijdens de World Series of Darts Finals naar de uiteindelijke winnaar Michael van Gerwen, maar dartslegende Raymond van Barneveld deed zelf ook een duit in het zakje door voor een opzienbarend moment te zorgen. Hoewel hij in de tweede ronde verloor van Gerwyn Price, kwam hij daarna op een andere manier in beeld.

Van Barneveld (58) speelde een goeie wedstrijd tegen Cor Dekker in de eerste ronde en dwong Price tot het uiterste in de tweede ronde, waarna het voor Barney einde verhaal was in de AFAS Live in Amsterdam. Maar hij deed iets ongebruikelijks door als verliezer uitgebreid bij Viaplay aan te schuiven voor een interview. Dat stemt ex-prof Vincent van der Voort positief, zo zegt hij in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Ik vond het een heel goed interview."

'Heel kwalijk allemaal'

In de sport is het gewenning geworden dat de PDC verliezers uit de wind houdt en ze geen mediaverplichtingen oplegt. Dat zorgt voor opmerkelijke taferelen, waar soms alleen de winnaar van de avond een interview moet geven, terwijl er tientallen verliezers onzichtbaar de revue passeren. Van Barneveld brak dus met die traditie. "Dat geeft aan dat darten toe is aan dat je verliezers moet spreken. Normaliter is het zo dat als iemand verliest, dat er dan niks mag. Dat maakt het heel kwalijk allemaal."

'Hij zal heel veel positieve reacties krijgen'

Maar voor Van Barneveld pakt het juist goed uit, denkt Van der Voort. "Doordat hij dit interview geeft, zal hij heel veel positieve reacties krijgen. Sponsoren zijn ook weer blij, dat is veel beter. Je ziet iemand die baalt, maar ook uitleg geeft wat er misging." Van Barneveld baalde natuurlijk, maar het was ook eens verfrissend om zulke geluiden te horen, vindt Van der Voort. "Veel beter dan als je alleen de winnaar spreekt. Dan krijg je alleen maar hetzelfde verhaal."

'Ongelofelijk wat hier gebeurt'

Vervolgens fulmineert Van der Voort flink op de werkwijze van de PDC om verliezers weg te houden van de camera's en microfoons. "Wat is dat voor parttime-bedrijf?! Het is ongelofelijk wat hier gebeurt. Ze zijn zo vol van zichzelf, maar slaan hier helemaal de plank mis. In elke andere sport, hoor je gewoon de verliezers."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreekt ex-profdarter Vincent van der Voort alle ins en outs van de dartswereld met presentator Damian Vlottes. Met deze week uitgebreid de aandacht voor de prestaties van Michael van Gerwen in Amsterdam tijdens de World Series of Darts Finals, maar ook de andere Nederlandse darters komen voorbij. Beluister 'm hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.