De wereld van topdarter Michael van Gerwen ziet er ineens weer een stuk rooskleuriger uit. In ieder geval voor even, want de Nederlander won weliswaar de World Series of Darts Finals in zijn 'eigen' Amsterdam, maar dat betekent volgens goede vriend en ex-prof Vincent van der Voort niet automatisch dat Van Gerwen 'weer terug' is. "Niks is meer gewoon", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door.

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is Van der Voort complimenteus over de verrassende winnaar van het televisietoernooi afgelopen weekend. Maar de ex-prof geeft ook context bij de zege Van Gerwen. "Hij kan vaak een grote mond hebben, maar dit is wel een bevestiging dat het er ook nog in zit. Op al die toernooien die hij hiervoor gespeeld heeft, was hij vaak één wedstrijd goed en daarna niet meer. Hij heeft heel vaak teleurstellingen gehad. Als je dan nu zo'n toernooi neerzet, dan weet je dat je er weer toe doet."

Verrassing

Maar er zit een groot verschil tussen 'ertoe doen' en 'weer helemaal terug zijn', zeker in de situatie waarin Van Gerwen nog altijd verkeert. De afgelopen maanden speelde Van Gerwen vaker slecht dan goed, mede doordat de drievoudig wereldkampioen voorlopig nog wel met zijn scheiding van ex-vrouw Daphne worstelt. Dus als iemand Van der Voort van tevoren had gezegd dat Van Gerwen dit toernooi zou winnen, 'dan was-ie niet goed bij z'n hoofd geweest'.

'Flinke tijd geleden'

"Ik had dit zeker niet gedacht, ook gezien de loting. Het waren stuk voor stuk topspelers tegen wie hij moest. Wanneer is de laatste keer geweest dat-ie zulke wedstrijden heeft gespeeld? Dat is een flinke tijd geleden. Tijdens afgelopen WK haalde hij de finale, maar was hij echt niet zo goed", analyseert Van der Voort in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door, die dinsdag 16 september om 16.00 uur online verschijnt. Van der Voort vindt het dan ook logisch dat emoties hoog zaten bij zijn goede vriend.

'Hij moet z'n weg weer vinden'

"Hij is altijd best wel een huilebalk, die traanbuizen staan bij hem al redelijk snel op springen", omschrijft hij de emotionele Van Gerwen na afloop liefkozend. "Dat vind ik ook wel weer mooi aan hem: hij is van de extremen en nu is hij een keer extreem blij. Maar hij moet ook zijn weg weer vinden in het leven. Niks is meer gewoon en hij moet overal over nadenken. Zoals hij zelf al zei na afloop: dit is inderdaad een nieuw hoofdstuk."

Dochter Zoë

En dochter Zoë (8), die erbij was in Amsterdam en haar vader meteen na de laatste pijl in de armen vloog op het podium in Amsterdam? Was ze inderdaad, zoals Van Gerwen direct na afloop al zei, naar school geweest maandag. "Dat weet ik niet, ik heb hem niet meer gesproken. Maar in de auto terug naar huis viel ze direct op zijn schoot in slaap. Dit was voor haar een dag die ze voor altijd zal herinneren. Ze is heel graag bij haar vader en dat is heel leuk."

Nieuwe aflevering Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door komt natuurlijk de verrassende eindzege van Michael van Gerwen op de World Series of Darts Finals in Amsterdam voorbij. Ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes bespreken het televisietoernooi uitgebreid.