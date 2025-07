Het was een affiche tussen twee vrienden op de World Matchplay, tussen Gian van Veen en Danny Noppert. Eerstgenoemde trok aan het langste eind en bereikte zodoende de kwartfinales.

Na afloop was te zien dat Van Veen beheerst juichte, waar hij tegen Luke Humphries door het dolle heen was. "Ik denk dat ik dat nooit echt had gedaan. Tegen Humphries voelde ik me ook wel echt heel goed tijdens de wedstrijd en had ik ook die adrenaline. Vandaag wat minder. Ik begon ook ronduit slecht aan de wedstrijd. Op het eind ging het wel wat beter, maar scorend: ik kon mijn eerste pijl echt niet goed plaatsen", sprak Van Veen voor de camera van Sportnieuws.nl.

"Ook al stond ik 7-2 voor, had ik nog het gevoel: het loopt niet lekker. Maar goede finishes trokken me wel door de wedstrijd, alleen ik denk dat ik daardoor ook niet uitgebreid juichte", verklaarde de Nederlander.

Uit het niets een 150-finish

Sportnieuws.nl-verslaggever Damian Vlottes constateerde dat Van Veens eerste pijl dichter bij de bulls eye zat, dan bij de triple-20. Dat beaamde de darter. "Het was scorend, zeker aan het begin, niet goed. Ik geloof dat ik pas in de elfde leg mijn eerste 180’er gooide. Tegen Humphries had ik er al twee na drie legs. Dat zegt ook genoeg. Zoals ik net al zei: finishes brachten me in de wedstrijd."

150 FROM VAN VEEN!



A monster checkout from Gian van Veen sees him draw level with Danny Noppert!



Bijvoorbeeld de bovenstaande 150-finish. "Zo’n 150 was heel lekker. Maar ja, je wint een leg en gooit een hele mooie finish, maar voor mijn gevoel haalde ik daar niet heel veel vertrouwen uit op de een of andere gekke manier." Dat kwam wel doordat Noppert bleef missen. "Als je dat drie, vier legs op rij doet, geeft dat wel vertrouwen."

Ingooien

Vooraf was het de vraag: zouden Van Veen en Noppert samen ingooien, wat ze normaal gesproken wel doen. Het antwoord daarop is ja. "Hebben gewoon samen, wat we eigenlijk altijd doen, onze ingooiroutine gedaan. Wat dubbelspelletjes, wat score-spelletjes gedaan. Het is niet zo dat we drie, drieeënhalf uur samen staan in te gooien. Daarvan hebben we een uur en een kwartier samen gegooid", onthulde Van Veen.

"We hadden het er gisteren over, we kwamen elkaar toevallig in een restaurant tegen. Toen zeiden we ook: we gaan het wel gewoon doen. Ik voel me juist minder comfortabel als we het niet doen en we elkaar zouden ontlopen", verklaarde Van Veen, wiens weg met Noppert zo'n uur voor de wedstrijd scheidde.

Van Veen is aan zijn beste World Matchplay ooit, in zijn tweede editie. In de kwartfinales treft hij James Wade, die afrekende met Wessel Nijman.

