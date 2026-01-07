Een van de grote Nederlandse afwezigen op Q-School dit jaar is Berry van Peer. De 29-jarige topdarter leverde met ingang van het nieuwe jaar zijn tourkaart in en heeft besloten niet te proberen die weer te heroveren. Van Peer neemt namelijk een dartspauze. "Ik moet ervoor zorgen dat mijn leven naast het darten ook in goede staat is."

Van Peer last een pauze in doordat 2025 een lastig jaar voor hem is geweest. Hij wist zich niet te plaatsen voor het WK en kwam tijdens een Players Championship-toernooi geen enkele keer voorbij de derde ronde.

Dartspauze

Zijn tourkaart levert Van Peer dus definitief in voor minstens een jaar. Hij kondigt via een bericht op X aan een voorlopige pauze te nemen van de dartsport. "Ik heb besloten niet deel te nemen aan Q-School om een tourkaart te bemachtigen", zo begon de darter die een tijd kampte met darteritus. "Ik was van plan om voor de Challenge Tour te gaan dit jaar, maar ook dat laat ik varen."

In 2023 won Van Peer nog de eindranking van de Challenge Tour, waardoor hij deel mocht nemen aan de Grand Slam of Darts en het WK. Zijn laatste optreden in Ally Pally was dan ook relatief succesvol. Van Peer behaalde de derde ronde, daarvoor versloeg hij Luke Woodhouse en stuntte hij tegen Josh Rock.

'Het is tijd om me op andere dingen te focussen'

Ondanks zijn recente succes in de sport, wil de 29-jarige darter er even afstand van nemen. "Ik wil een compleet jaar vrij hebben, zodat ik meer vrije tijd heb, meer vrijheid heb en ik meer plezier kan vinden in het spel", aldus Van Peer in zijn bericht.

Hij sluit af met duidelijke toekomstplannen. "2025 was heel zwaar voor mij, dus het is tijd om me op andere dingen te focussen. Ik moet ervoor zorgen dat mijn leven naast het darten ook in goede staat is, dus ik ga werken aan zijn gezondheid."

🤝

Thank ofcourse goes to my sponsors and management for understanding and supporting my decision. ❤️ pic.twitter.com/5vW0MXf1sx — Berry van peer (@Berry_vp) January 4, 2026

Q-School

Ondanks het ontbreken van Van Peer op de Europese Q-School gaat het goed met de Nederlanders op het zenuwslopende kwalificatietoernooi. Na twee dagen zijn er al elf Nederlandse spelers verzekerd van een plekje in de Final Stage. Daarin wordt van 8 tot en met 11 januari om waarschijnlijk vijftien felbegeerde tourkaarten gestreden. De overige veertien tourkaarten worden verdeeld op de Britse Q-School.