Raymond van Barneveld heeft zich zaterdag tijdens het laatste Euro Tour-toernooi van het jaar geplaatst voor het WK. De Nederlander hoefde daar zelf niet voor in actie te komen: de concurrentie liet het liggen.

Door de resultaten van de zaterdagmiddag, waaronder de flinke nederlaag van oud-wereldkampioen Rob Cross tegen Cameron Menzies (1-6), weet Van Barneveld dat hij er zeker bij is in Dortmund.

EK deelname

Barney komt zaterdagavond nog in actie tegen Jonny Clayton. Bij winst gaat hij door naar de derde ronde op de German Darts Championship en kan hij hoger eindigen op de Europese ranglijst. Momenteel staat de vijfvoudig wereldkampioen op de 27e plek van de ranglijst. In totaal doen er 32 darters mee aan het EK, dat van 23 tot en met 26 oktober gehouden wordt.

Er doen naast Van Barneveld nog zes andere Nederlanders mee in Dortmund. Dat zijn Gian van Veen, Wessel Nijman, Michael van Gerwen, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Jeramaine Wattimena.

Negendarter

Dit weekend wordt het laatste Euro Tour-toernooi gehouden van dit jaar. In het Duitse Hildesheim neemt de top van het darten het tegen elkaar op, al zijn toppers als Luke Littler, Luke Humphries en Van Gerwen er niet bij.

Van Duijvenbode liet vrijdagavond tijdens de German Darts Championship zien in goede vorm te verkeren. Na drie negendarters dit jaar op de vloer gooide hij er nu eentje op het podium. Daar was de Aubergenius maar wat blij mee direct na afloop.