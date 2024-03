Darts UK Open | Exit voor Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode én Raymond van Barneveld

Een Nederlands slagveld op de UK Open in Minehead. Michael van Gerwen is verrassend uitgeschakeld in de vierde ronde van het toernooi. De drievoudig winnaar stond vorig jaar nog de finale, maar liet het zaterdag afweten tegen Mensur Suljovic. Ook collega's Raymond van Barneveld en Dirk van Duijvenbode liggen uit het toernooi.

Een schouderblessure speelde parten bij Van Gerwen: de Nederlander kwam duidelijk niet lekker op gang. De wedstrijd begon redelijk gelijk totdat Mighty Mike zichtbaar klachten kreeg. De Nederlander stond op een 5-2 voorsprong toen zijn schouder én zijn niveau begonnen te stagneren. Suljovic won vijf legs op rij en vocht zich daarna verder terug naar de overwinning.

Van Gerwens gemiddelde kwam uiteindeijk niet boven de 92,37 uit. Het is te hopen dat hij zijn vorm snel weer terug vindt, want komende donderdag wacht hem de Premier League Darts.

Exit Raymond van Barneveld en Dirk van Duijvenbode

Ook voor Raymond Van Barneveld was deze vierde ronde van de UK Open het eindstation. De Nederlander ging tegen Luke Woodhouse met 10-9 onderuit. Het was de eerste vertoning van Barney die door zijn plek op de wereldranglijst de eerste drie rondes mocht overslaan. Ondanks een spannende pot liet hij het afweten tegen de 35-jarige Engelsman. Van Barneveld zette het toernooi in Minehead in het verleden drie keer op zijn naam.

Van Duijvenbode nam het in de vierde ronde op tegen wereldkampioen Luke Humphries. Hij kwam direct met 3-0 achter, trok de stand vervolgens weer gelijk om daarna met 8-3 achter te komen. Hij kwam opnieuw terug in de wedstrijd, maar kwam uiteindelijk net tekort. Na de vierde ronde zijn er nog vier Nederlanders over.