Darts UK Open | Gian van Veen als enige Nederlander naar achtste finale

Een Nederlands slagveld op de UK Open in Minehead. Michael van Gerwen is verrassend uitgeschakeld in de vierde ronde van het toernooi. De drievoudig winnaar stond vorig jaar nog de finale, maar liet het vrijdag afweten tegen Mensur Suljovic. Ook collega's Raymond van Barneveld en Dirk van Duijvenbode liggen uit het toernooi.