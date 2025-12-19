Sommige darters maken op het WK een ware show van hun walk-on, het moment dat ze naar het podium lopen. Viaplay-commentator Marco Meijer gaf ook een keer een showtje weg – al schaamt hij zich daar enorm voor.

Vrijdagavond kwam bij het WK darts in Londen de populaire speler Nathan Aspinall in actie. Hij laat het nummer Mr. Brightside van The Killers door de speakers knallen bij zijn walk-on. Kennelijk doet die track veel met het publiek, want het wordt luidkeels meegezongen en er zijn alom grote glimlachen in de zaal, niet in de laatste plaats bij The Asp.

Marco Meijer

In de studio van Viaplay werd de walk-on van de Engelse topper nog nabesproken, toen presentator Bart Nolles zich richtte tot commentator Marco Meijer. Hij had hem gevraagd welk nummer hij zou kiezen als hij een darter zou zijn. "Marco, je gaf na enig aandringen een antwoord. Je vindt jezelf geen darter, want je bent mastercaller. Maar wat blijkt: ook als caller wil je nog weleens een dansje wagen."

Meijer voelt direct nattigheid. 'O nee, hè', verzucht hij, waarna hij nog 'Ik ben weg' zegt en daadwerkelijk zijn headset naast zich neerlegt, zijn stoel verlaat en uit beeld loopt. Naast hem zit mede-commentator Jacques Nieuwlaat zich kapot te lachen. Nolles taait niet af: "Kom op jongens, we willen het zien!", zegt hij, in een soort nabootsing van Wilfred Genee bij Vandaag Inside.

Gangnam style

En dan krijgen de kijkers een video te zien die is geschoten bij het WK darts van de bond BDO in de fameuze locatie Lakeside, in 2015. Meijer doet met een andere caller een maf dansje op de muziek van Gangnam Style van Psy. Na zijn terugkeer aan tafel geeft hij uitleg.

"Hier zit wel een verhaal achter. Dit was bij Lakeside 2015. Het was na een damespartij. Ik heb niks tegen damesdarten, maar het was een van de saaiste partijen ook. Verschrikkelijk langzaam. Dat nummer was toen heel populair. Het nadeel was: de BBC ging het live uitzenden. Het had in een paar uur tijd een miljoen views op social media. Dat was minder. Het was gewoon voor de fun. Helaas worden we hier elk jaar, als Lakeside er weer is, aan herinnerd. Degene die dit achter de schermen geflikt heeft: dankjewel. Je maakt fouten in je leven en dit is er eentje."

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.