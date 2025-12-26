Niet voor iedereen is Kerstmis even plezierig. Voor mensen die een dierbare zijn verloren rond die periode bijvoorbeeld. Dat ene stoeltje zal voorgoed leegblijven. Dat geldt ook bij Anna Woolhouse, die het WK darts namens Sky Sports presenteert.

De periode rond Kerstmis valt zwaar voor haar vanwege het overlijden van haar broer in 2014. Hij kwam om het leven na een busongeluk in Maleisië.

'Je zou Ally Pally geweldig hebben gevonden'

'Fijne hemelse verjaardag Harry', schreef Woolhouse op 23 december, elf jaar na zijn overlijden. De broer van de presentatrice zou 44 zijn geworden. 'Elke dag geliefd en gemist', zette ze er met een rood hartje bij.

'Ik zal vandaag voor je lachen, je had de waanzin in Ally Pally geweldig gevonden', ging Woolhouse verder. Ook had ze nog een boodschap aan iedereen die het moeilijk heeft tijdens Kerstmis wegens eenzaamheid of gemis: 'Ik stuur liefde aan iedereen die geliefden mist op dit moment, het is niet makkelijk maar je bent niet alleen.'

Kerstpauze

Na tweede kerstdag zal er weer gedart worden in het Alexandra Palace in Londen. Het WK is aanbeland in de derde ronde, waarbij de Nederlander Wesley Plaisier zaterdag het bal opent. Hij stuntte in de tweede ronde door voormalig wereldkampioen Gerwyn Price te verslaan. "Mijn telefoon was echt ontploft na de wedstrijd. Ik had nog nooit eerder zoiets meegemaakt", sprak Plaisier in gesprek met Sportnieuws.nl.

Naast Plaisier maken ook Michael van Gerwen, Gian van Veen, Niels Zonneveld, Jermaine Wattimena en Kevin Doets nog deel uit van het deelnemersveld.

