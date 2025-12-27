Dartsicoon Vincent van der Voort keek met verbazing naar de thriller tussen Danny Noppert en Justin Hood. Hij had verwacht dat Noppert de Engelse debutant - zelfs na een achterstand - 'pijn zou doen'. In de Sportnieuws.nl-podcast WK Darts Draait Door vertelt Van der Voort dat hij met verbazing heeft gekeken hoe de debutant "van begin tot eind goed bleef gooien".

Noppert nam het in de tweede ronde op tegen debutant Justin Hood. Die leek er niet van onder de indruk te zijn dat hij tegen de nummer zes van de wereld speelde, zo hield hij zijn eigen set en brak Noppert in zijn set. Na een thriller schakelde de Engelsman - die volgens Noppert 'de wedstrijd van zijn leven' speelde - de Fries uit in Ally Pally. Dat was niet alleen een teleurstelling voor Noppert zelf, maar ook voor Van der Voort. "Voor mij als voorzitter van de fanclub is dat dubbel zuur", glimlacht hij.

Van der Voort was net als Noppert verbaast door het niveau van Hood. Het dartsicoon verwachtte dat Hood wel zou afzwakken nadat Noppert hem 'pijn zou doen', maar niets was minder waar. "Hij bleef gewoon van het begin tot het eind goed gooien. Hij heeft geen moment gehad waarbij je dacht: hij is het helemaal kwijt. En die 180'ers in de laatste set: echt niet normaal. Petje af voor die jongen."

'Echt een geweldig goede wedstrijd'

Van der Voort was niet alleen onder de indruk van het niveau dat Hood liet zien tegenover Noppert, maar van de hele wedstrijd. "103 gemiddeld (Hood, red.) en Noppert 102 gemiddeld, gewoon echt een geweldig goede wedstrijd en echt heel zuur voor Noppert dat je die verliest", aldus het dartsicoon.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2016 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.