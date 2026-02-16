De teloorgang van Raymond van Barneveld gaat maar door. Ook op Players Championship 3 in Wigan was de Nederlandse dartslegende kansloos en moest hij al na de eerste ronde 'zitten'. Weer was zijn gemiddelde niet om over naar huis te schrijven. Na zijn amateurgemiddelde van vorige week was het dit keer iets beter, maar nog altijd niet zoals we 'Barney' kennen.

Met nog geen 80 gemiddeld (79.52) verloor hij met 6-3 van de Spanjaard Cristo Reyes. Die won zijn tourkaart na jarenlange afwezigheid begin januari nog terug. Hij maakte indruk op het WK darts, waar hij voor geplaatst was via het laatste kwalificatietoernooi. Hij gaf Gian van Veen goed partij, maar verloor toch. Van Barneveld was kansloos tegen Reyes en is weer vroeg klaar. Hij is in de eerste drie vloertoernooien van het jaar nog niet voorbij de tweede ronde gekomen.

Virtueel bijna uit WK-plaatsing

Dat niet alleen: hij liep ook nog eens plaatsing voor de eerste twee Euro Tours mis. Die zijn van groot belang dit jaar, want Van Barneveld staat virtueel op het randje om het WK darts te missen. Hij zal prijzengeld moeten verdienen op de Players Championships en de Euro Tours om zeker te zijn van het WK. Vooralsnog ziet het er nog niet al te best uit.

Opstartproblemen Gian van Veen

Dezelfde opstartproblemen heeft Gian van Veen op de vloertoernooien van de PDC. De verliezend WK-finalist is net als landgenoot Barney nog ongelukkig op de PC's. Maandag was de tweede ronde weer zijn eindstation, want hij verloor met 6-3 van Darryl Pilgrim. Ook Van Veen is op de vloer nog niet verder gekomen dan de tweede ronde. Hij is echter in de Premier League goed begonnen en is als nummer drie van de wereld overal voor geplaatst.

Geen Michael van Gerwen en Luke Littler

Michael van Gerwen slaat deze Players Championships in Engeland over, net als Luke Littler. Daardoor zijn er kansen voor andere Nederlanders en buitenlandse darters om eens ver te komen op een vloertoernooi, waar 15.000 pond voor de winnaar ligt te wachten. Onder anderen Kevin Doets en Niels Zonneveld maken een goede indruk.