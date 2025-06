Darter Raymond van Barneveld is een van de populairste darters in het circuit. Dat heeft de Nederlandse pijlenwerper afgedwongen met zijn prestaties. Zo werd hij vijfmaal wereldkampioen. Dat feitje viert hij met een nieuw project dat de Haagse dartspionier heeft gelanceerd.

Op Instagram laat Van Barneveld iets zien wat zijn fans blij maakt: een mooie sweater met daarop de woorden 'Barney Army' en vijf sterren. Uiteraard verwijzen die naar zijn wereldtitels; vier stuks bij de bond BDO (die inmiddels is opgeheven) en eentje bij de bond PDC.

Ronkende woorden

Het kledingstuk wordt op de markt gebracht in samenwerking met Forged Unit. De trui wordt met ronkende woorden aangekondigd en aangeprezen: "Wat gebeurt er als een legende in aanraking komt met mindset? Als 5 wereldtitels in aanraking komen met katoen van zwaargewicht? Als je niet alleen maar wint, maar de zege smeedt".

En zo gaat het nog even door: "Raymond van Barneveld is aan boord gestapt bij FORGED UNIT. Niet als zomaar een grote naam. Maar als een statement. Voor mensen die niet presteren op basis van geluk, maar op basis van overtuiging. Voor mensen die stilte vinden in de herrie. Voor mensen die het lot in eigen handen nemen."

Uitzondering

Van Barneveld doet op 29 juni mee aan het toernooi Champions of Champions. Dat wordt niet georganiseerd door de bond PDC. Normaal is het niet toegestaan voor PDC-spelers om wedstrijden van een andere bond te vereren met deelname. De Nederlandse legende kreeg dispensatie van de PDC, iets dat tot nu toe nooit voorkwam. "Het is weer een hele vreemde keuze", vindt ex-profdarter Vincent van der Voort.

De Nederlander, goed bevriend met Van Barneveld, snapt niks van de actie van de PDC om Barney te laten meedoen aan het seniorentoernooi. Omdat het ook op televisie wordt uitgezonden, beleeft Van Barneveld een uniek moment. Eigenlijk is het verboden voor PDC-spelers om bij andere bonden wedstrijden te spelen. "Maar nu mag het ineens eenmalig, geen idee hoe dat kan", verbaast Van der Voort zich erover in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

