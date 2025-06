Michael van Gerwen staat heel snel weer aan de oche. De topdarter komt in actie bij de US Darts Masters en weet inmiddels ook wie zijn tegenstander wordt. De Nederlander is gekoppeld aan een van de sterkere Amerikanen.

Bij de World Series of Darts nemen de beste darters het ter wereld op tegen de lokale toppers. Zo doen Jules van Dongen, Matt Campbell (Canadees), Stowe Buntz en Leonard Gates mee. Laatstgenoemde is de opponent van Van Gerwen bij zijn comeback. Mighty Mike stond ruim een maand aan de kant.

De Nederlander ligt namelijk in scheiding met zijn ex-vrouw Daphne. Daar is het de afgelopen periode veel over gegaan, maar Van Gerwen is er nu weer klaar voor om zijn kwaliteiten te laten zien. "Ik houd van darten, maar er is één ding waar ik meer van houd en dat zijn mijn kinderen", zegt hij met een trotse glimlach. Van Gerwen heeft twee kinderen: dochter Zoë en zoontje Mike.

Ongelukkig tijdstip

Van Gerwen verschijnt voor het Nederlandse publiek op een ongelukkig tijdstip op het podium. De vrijdagavond begint namelijk om 01.00 uur 's nachts (Nederlandse tijd), terwijl hij pas als laatste aan de beurt is tegen Gates. De fans die tóch gaan kijken, zullen een vernieuwde Van Gerwen zien.

Hij is zijn beugel kwijt en heel wat afgevallen, merkt de interviewer op. "Ik wil gezonder leven. Ik wil dit over tien jaar nog steeds doen, dus dan moet je wat offers brengen in het leven", vindt hij. Daarnaast heeft Van Gerwen sinds kort ook een zwart shirt aan, in plaats van zijn herkenbare groene shirt.

Volledige speelschema US Darts Masters

Eerste ronde, start om 1.00 uur 's nachts

Damon Heta - Jim Long

Rob Cross - Danny Lauby

Stephen Bunting - Jason Brandon

Gerwyn Price - Adam Sevada

Luke Littler - Jules van Dongen

Nathan Aspinall - Matt Campbell

Luke Humphries - Stowe Buntz

Michael van Gerwen - Leonard Gates

Het toernooi in New York staat op 27 en 28 juni op het programma in The Theatre bij het Madison Square Garden.