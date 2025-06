Darter Raymond van Barneveld wint de laatste jaren erg weinig. Zaterdag was er dan toch een succesje, al was het slechts bij een demonstratie-toernooi. In Salzburg sloeg hij toe. Wel ging Barney op zijn socials de mist in qua locatie van Salzburg.

Van Barneveld werd viermaal wereldkampioen darts bij de (inmiddels ophgeven) bond BDO en eenmaal bij de PDC. Als vijfvouwig wereldkampioen is hij een graag geziene gast bij demo's. Dat zijn gezellige en informele avondjes waarbij befaamde (oud-)darters hun pijltjes gooien. Ditmaal dus in het Oostenrijkse Salzburg.

Demo

Naast Barney waren nog vijf andere klinkende namen uitgenodigd, namelijk Joe Cullen, Jonny Clayton, Rowby-John Rodriguez, Dirk van Duijvenbode en Simon Whitlock. Cullen en Van Barneveld werden de nummers een en twee van hun poule. Barney trad in de halve finale aan tegen Clayton en won van de Welshman. In de eindstrijd rekende hij af met Cullen.

De titel telt uiteraard niet echt mee op het palmares van Van Barneveld. Zijn laatste serieuze eindzege was bij een Players Championsip-evenement in 2024. Ook dat is geen hele grote titel, want het PC-circuit omvat tientallen vloertoernooien per jaar, die niet op tv worden uitgezonden.

Salzburg in Duitsland?

Zaterdag blikte Van Barneveld op Instagram nog terug op de geslaagde avond in Salzburg. Hij schreef bij de fotoreeks: "Een paar foto's van een fantastische avond, gisteren in Duitsland", gevolgd door een afbeelding van een opgestoken duim. Salzburg ligt echter niet in Duitsland, maar in Salzburg, een stad aan de rivier Salzach in de streek Flachgau tegen de grens met Duitsland. Het is de geboorteplaats van de componist Wolfgang Amadeus Mozart.

In enkele reacties wordt de dartslegende gewezen op zijn topografische foutje. "Was het niet in Oostenrijk?", vraagt iemand zich af. "Sorry Raymond, maar Salzburg is in Oostenrijk", laat een ander achter.

PDC

Van Barneveld doet op 29 juni mee aan het toernooi Champions of Champions. Dat wordt niet georganiseerd door de bond PDC. Normaal is het niet toegestaan voor PDC-spelers om wedstrijden van een andere bond te vereren met deelname. Barney kreeg kennelijk dispensatie.

Oud-darter Vincent van der Voort, goed bevriend met Van Barneveld, snapt niks van de actie van de PDC om Barney te laten meedoen aan het seniorentoernooi. Omdat het ook op televisie wordt uitgezonden, beleeft Van Barneveld een uniek moment. Eigenlijk is het verboden voor PDC-spelers om bij andere bonden wedstrijden te spelen. "Maar nu mag het ineens eenmalig, geen idee hoe dat kan", verbaast Van der Voort zich erover in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Beluister de podcast

