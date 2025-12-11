Raymond van Barneveld was te gast bij Viaplay tijdens de openingsavond van het WK darts. De dartslegende zat naast zijn 'broer' Vincent van der Voort en de uitzending begon logischerwijs met de aankondiging van stoppen van Van der Voort.

"Ik ga hem wel missen", sprak Van Barneveld zijn waardering voor zijn goede vriend uit. "We trokken vaak met elkaar op tijdens toernooitjes. We hebben ook vaak dezelfde ideeën over de sport en het bestuur eromheen. Het is zonde dat je moet stoppen door een blessure." Van Barneveld haalt de fysieke problemen van Van der Voort aan. Die heeft niet alleen last van zijn rug, maar ook van zijn knieën, voeten en wat niet meer. "Ik hoor dat het verschrikkelijk pijn doet", weet Van Barneveld.

Gevangenis

Al snel ging het weer over Barney als darter. Hij nam een documentaire op bij Viaplay in een gevangenis. "Ze hebben me net losgelaten", lachte de Nederlander. Hij moet 17 december beginnen aan zijn WK tegen Stefan Bellmont en hoopt een flink deel van de hoogste prijzenpot ooit mee te pakken. Daar heeft hij Barry Hearn voor te danken. De baas van de PDC regelde dusdanige deals dat het darts vanaf nu flink meer geld gaat uitdelen aan de spelers.

'Dat nam ik hem wel kwalijk'

Over de Engelse zakenman is Van Barneveld wisselend. "Hij is niet echt een mensen-mens. Toen ik tijdelijk stopte, kreeg ik nog geen sms'je of belletje van hem. Dat nam ik hem wel kwalijk", zegt de vijfvoudig wereldkampioen. Van der Voort snapt dat wel: "Raymond heeft zo veel betekend voor het darts." Daarna gebeurde er iets opmerkelijks bij Van der Voort. Zijn telefoon piepte in zijn zak en lichtelijk beschaamd viste hij zijn telefoon uit zijn zak om hem zacht te zetten. Dat gebeurt ook regelmatig tijdens Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

